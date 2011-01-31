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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

کاشت 70 هزار اصله نهال در شرق تهران

کاشت 70 هزار اصله نهال در شرق تهران

مشاور شهردار منطقه 8 از کاشت 70 هزار اصله نهال از ابتدای سال جاری تاکنون در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اعلام این خبر گفت: با مشارکت شهروندان و با هدف توسعه فضاهای عمومی، تا کنون 70 هزار اصله نهال در سطح منطقه کاشت شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح سرانه فضای سبز در منطقه 8 افزود: بر همین اساس کاشت نهال با توجه به شرایط موجود در معابر سطح منطقه، تا پایان سال جاری ادامه دارد.

پورمرتضوی به عملکرد پایگاه گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: بر پایی بیش از 100 کارگاه مشاوره گیاه پزشکی با استفاده از تجهیزات آزمایشی، توزیع گل، بذر سبزیجات و... از جمله اقدامات این مرکز است.

مشاور شهردار منطقه 8 با تاکید بر توسعه فضای سبز عمدی در شرق تهران افزود: در حال حاضر این طرح در بزرگراه امام علی(ع) به پایان رسیده است.

وی در ادامه به مناسب سازی مسیل باختر اشاره کرد و گفت: منظر سازی مسیل باختر، لایروبی مسیل باختر و ایجاد تفرجگاه و پاتوق در مسیل باختر از جمله اقدامات انجام شده به منظور بسازی مسیل باختر در شرق تهران است.
کد مطلب 1243370

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