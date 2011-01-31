کاشت 70 هزار اصله نهال در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اعلام این خبر گفت: با مشارکت شهروندان و با هدف توسعه فضاهای عمومی، تا کنون 70 هزار اصله نهال در سطح منطقه کاشت شده است.
وی با اشاره به افزایش سطح سرانه فضای سبز در منطقه 8 افزود: بر همین اساس کاشت نهال با توجه به شرایط موجود در معابر سطح منطقه، تا پایان سال جاری ادامه دارد.
پورمرتضوی به عملکرد پایگاه گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: بر پایی بیش از 100 کارگاه مشاوره گیاه پزشکی با استفاده از تجهیزات آزمایشی، توزیع گل، بذر سبزیجات و... از جمله اقدامات این مرکز است.
مشاور شهردار منطقه 8 با تاکید بر توسعه فضای سبز عمدی در شرق تهران افزود: در حال حاضر این طرح در بزرگراه امام علی(ع) به پایان رسیده است.
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