بستر توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق در شهر نجف فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سعید اوحدی در بیست و دومین جلسه ستاد راهبردی توسعه روابط اقتصادی استان اصفهان و عراق در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که در نجف اشرف کنسولگری راه اندازی کرده و از ابتدای تابستان سال جاری برای علاقه‌مندان ویزا صادر می‌کند.

وی افزود: نجف اشرف در هفته بین هشت تا 10 هزار نفر زوار دارد و زمینه توسعه اقتصادی خوبی برای این شهر تصور می‌شود.

اوحدی در ادامه اظهار داشت: نجف در سال 2012 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد و شهرداری این شهر نیازمند کمک شرکتهای پیمانکاری در جهت ساخت پروژه‌های بزرگ است.

وی حجم کنونی بازار عراق را 20 میلیارد دلار در سال برآورد کرد و گفت: در سال 2004 حدود 80 درصد بازار در اختیار ایران بود و 20 درصد در اختیار ترکیه و امروز ایران جایگاه خود را به ترکیه داده است.

رایزن اقتصادی سرکنسولگری ایران درنجف اشرف از استقبال کالاهای ایرانی در شهر نجف خبر داد و گفت: نجف با داشتن فرودگاه بین المللی زمینه مناسبی جهت حضور شرکتهای ایرانی در بخشهای مختلف را دارد و برای حضور در بازار عراق در حال حاضر باید اقدام جدی صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت زمان از دست می‌رود.

ساخت هتل در نجف مقرون به صرفه است

وی ساخت هتل در شهر نجف را مقرون به صرفه دانست و گفت: حضور10 هزار نفر گردشگر مذهبی در هفته موقعیت مناسبی برای صنعت گردشگری این شهر است که هتل داران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

اوحدی تصریح کرد: امکان خرید زمین در نجف وجود ندارد ولی می‌توان زمین را برای سالیان طولانی تا 99 سال اجاره کرد.

هماهنگی و هدفمند بودن در بازار عراق مهمترین عامل ماندگاری

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه دبیر ستاد راهبردی توسعه روابط اقتصادی استان اصفهان و عراق گفت: هماهنگی و هدفمند بودن در بازار عراق مهمترین عامل ماندگاری در این بازار است و هماهنگی سرمایه گذاران ایرانی در عراق عامل مهم افزایش سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور می‌شود.

مهرزاد خلیلیان ارایه اطلاعات اقتصادی از عراق به سرمایه گذاران را از طریق وب سایت اینترنتی و نشریه اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: در صورت همکاری مراکز تجاری و سرکنسولگری‌های ایران در عراق با اتاق بازرگانی اصفهان، اطلاعات اقتصادی اهم از پروژه‌ها در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی سرمایه گذاری در بخش هتل شهرهای مذهبی عراق را قابل توجه دانست و گفت: با توجه به رونق گردشگری در شهرهای مذهبی عراق زمینه حضور سرمایه گذاران این بخش فراهم است.

خلیلیان برگزاری نمایشگاه توانمندی شرکتهای استان اصفهان در عراق را در دست بررسی دانست و گفت: بیش از 16 نمایشگاه سالانه در عراق از سوی ایران برگزار می‌شود که نیازمند بررسی بیشتر جهت برپایی نمایشگاه توانمندی استان اصفهان است.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر کل هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بازار عراق زمینه مناسبی برای حضور دایم شرکت‌های اصفهانی است

مسعود صفاری پور کمبود هتل استاندارد در شهرهای کربلا و نجف را یکی از نیازهای اصلی این شهرها دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران در بخش ساخت هتل می‌تواند جایگاه اقتصادی مهمی برای استان اصفهان ایجاد کند.

وی امکان تامین نیازهای زوار شهرهای کربلا و نجف از طریق شرکتهای ایرانی را قابل توجه برشمرد.

مشاور سرمایه گذاری استاندار اصفهان نیز در این جلسه گفت: کاهش سهم صادرات کالا و خدمات ایران به عراق نسبت به پنج سال گذشته، نیازمند تجزیه و تحلیل اقتصادی است.

پرویز اخوان اضافه کرد: کنسولگریهای ایران در شهرهای عراق می‌تواند با نگرش اقتصادی زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازار عراق را فراهم سازد.

وی گفت: ارایه اطلاعات اقتصادی از سوی سرکنسولگریهای ایران در عراق می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر شرکتهای ایرانی در بازار عراق را فراهم سازد.