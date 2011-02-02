به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی امسال با فیلم‌های "نسیان" احمدرضا معتمدی، "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضا کاهانی، "سیزده 59" سامان سالور، "سرخابی" محمد آهنگرانی و "صدای پای من" مهرداد خوشبخت در جشنواره فیلم فجر حضور دارد، این بازیر یادداشتی را درباره نقش آفرینی‌های خود در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در ابتدای این یادداشت آمده است: "ضربان قلب آرام، فشار خون تنظیم، درجه تب، لرزش دست اصلاً، بیست و نهمین دوره جشنواره فجر در حال نزدیک شدن و اجرا، همه اینها در هیاهو و غوغا و شلوغی و مرافعه و داد و بیداد بر سر هیچ، که این نیز بگذرد. چهار سال پیش با یک فیلم، سه سال پیش هم با یک فیلم، دو سال قبل نیز با یکی، پارسال با دو فیلم و امسال چشم که باز کردم و آن‌طور که به من گوشزد کردند و گفتند جزو پرکارترین‌های جشنواره هستم، خودم هم که نگاه کردم و دقت نظر به خرج دادم، دیدم که راست می‌گویند."

مهران احمدی در نمایی از "نسیان"

وی در ادامه با اشاره به آثار خود در این دوره جشنواره آورده است: "اول با سامان سالور و "سیزده 59"، دوم با احمدرضا معتمدی و "نسیان"، سوم با مهرداد خوشبخت و "صدای پای من"، چهارم با رضا کاهانی و "اسب جوان نجیبی است" و پنجم با محمد آهنگرانی و "سرخابی" که باز اگر راستش را بخواهید، همه را ارواح مرده و زنده‌ام فکر می‌کنم با دقت نظر و وسواس انتخاب کردم تا به اصطلاح رایج بازیگران فرهنگی و این‌کاره گزیده کار باشم. که اگر این گونه نبود چشم و گوش شیطان کور و کر امسال تا دو برابرش را هم داشتم."

در ادامه این متن می خوانیم: "و باز اگر راست راستش را بخواهید آخرش را که نگاه می‌کنم می‌بینیم که اصلاً مهم نیست که یک فیلم داشته باشی، دو فیلم یا 10 فیلم. زیرا که این جناب سینماتوگراف به آدم‌های بسیار بزرگش رحم نکرده است چه برسد به من حقیر بسیار کم مقدار. باورتان نمی‌شود رجوع کنید به برنامه حی و حاضر و زنده هفت که پخش می‌شود در آدینه شب‌ها از کانال سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمونه‌‌های خوب از سر ابوالفضل خان پورعرب، تا شاه خاتون خانم فریماه فرجام. از همه اینها هم که بگذریم به قول آن بزرگ مرد بازیگری (عمو پرویزخان پرستویی) آدم باید ذاتش درست باشد که اصلاً به این حرف‌ها نیست."

احمدی در ادامه تاکید می کند: "و اما اگر از باب سخن راندن باشد، که نگویند طرف پنج فیلم در جشنواره امسال دارد و هیچ نمی‌گوید نکند که انشاءالله لال شده است، دلم را به این خوش می‌کنم که سر آخر بارانم (دخترکم را می‌گو‌یم) بزرگتر که شد و گفتند پدرت در چه کار بود، بگوید بازیگری در سینما. که اگر باور ندارید این 30، 40 یا 50 فیلم هنرنمایی‌های آن محروم است که روحش شاد باد."

این بازیگر در پایان این یادداشت نوشته است: "دیگر موارد از این دست که هزار البته هیچ مربوط نیست به جشنواره، به فرو ریختن باران و دویدن و خندیدن باران و نگاه عاشقانه همسرم دل خوش می کردم که تنها پیوند و وصل من به زندگی همین‌هاست."