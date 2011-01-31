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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس فعالیت خود را آغاز کرد

دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس فعالیت خود را به منظور توسعه تعامل با هنرمندان و سینماگران کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتصاب علی سلطانی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره از سوی فرمانده ناجا، دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس در محل خیابان شهید احمد قصیر - کوچه شهید حسن مقدم (چهارم) پلاک 28 - طبقه اول - واحد چهار فعالیت خود را آغاز کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارتباط بیشتر با شماره تلفن‌های 88530642 و 8853643 تماس گرفته و نمابرهای خود را به شماره 88530644 ارسال کنند.

علی سلطانی دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس و مدیر عامل موسسه ناجی هنر در زمینه فلسفه و هنر فعالیت داشته و در برگزاری دوره‌های دوم و سوم جشنواره فیلم پلیس همکاری داشته است.

دوره سوم جشنواره فیلم پلیس در سال گذشته با رویکرد معرفی و بررسی آسیب‌های اجتماعی در تهران برگزار شد و دوره چهارم جشنواره نیز سال آینده برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1243378

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