8 نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان اجرا می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد آثار، یک اثر از کشور آذربایجان است.

وی اظهار داشت: تمام این آثار در مدت برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 16 تا 20 بهمن در کشور برگزار می شود و گلستان یکی از چهار استانی است که میزبانی این جشنواره را بر عهده دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: همچنین همزمان با دهه فجر نخستین جشنواره ملی تئاتر ایثار در استان اجرا می شود.



منتظری گفت: این جشنواره با محوریت کودک و نوجوان و با شرکت گروههایی از سراسر کشور در استان اجرا می شود.

وی یادآور شد: همزمان با ایام دهه فجر چهار خانه فرهنگ در استان کلنگ زنی و احداث می شود.

