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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

8 نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان اجرا می شود

8 نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: هشت اثر نمایشی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در این استان به روی صحنه می رود.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد آثار، یک اثر از کشور آذربایجان است.

وی اظهار داشت: تمام این آثار در مدت برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.
 
وی خاطرنشان کرد: جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 16 تا 20 بهمن در کشور برگزار می شود و گلستان یکی از چهار استانی است که میزبانی این جشنواره را بر عهده دارد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: همچنین همزمان با دهه فجر نخستین جشنواره ملی تئاتر ایثار در استان اجرا می شود.
 
منتظری گفت: این جشنواره با محوریت کودک و نوجوان و با شرکت گروههایی از سراسر کشور در استان اجرا می شود.
 
وی یادآور شد: همزمان با ایام دهه فجر چهار خانه فرهنگ در استان کلنگ زنی و احداث می شود.
 
کد مطلب 1243380

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