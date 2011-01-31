14 طرح عمرانی بسیج در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ پاسدار حبیب شهسواریان روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این طرح ها شامل افتتاح منازل سازمانی و حوزه های مقاومت عملیاتی، اطلاعاتی و فرهنگی در شهرستان ها و روستاهای سراسر استان هستند که برای اجرای آنها در مجموع چهار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی این نهاد در ایام الله دهه فجر دو بخش ایام ماه صفر و اول ماه ربیع الاول و توسط دو کمیته نیروهای مسلح و بسیج آذربایجان غربی اجرا می شود اظهارداشت: این برنامه ها در قالب 10 برنامه متنوع و در روزهای مختلف ایام الله دهه فجر به اجرا در می آید.

شهسواریان افزود: آغاز این برنامه ها با رژه موتورسواران نیروهای نظامی و مسلح در صبح روز 12 بهمن از فرودگاه شهرستان ارومیه آغاز می شود.

وی یادآور شد: برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده در دهه فجر شامل برنامه سخنرانی و هیئت های عزاداری در ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم (ص)، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهدا، دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در استان و شرکت در نماز جمعه و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری است.

معاون هماهنگی سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: همایش هزار نفری نیروهای مسلح در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه، برنامه کوه پیمایی عمومی، مسابقات شنا، تیراندازی، مسابقات قرآن، در کنار نمایشگاه ها و برنامه های هنری همچون مسابقات عکس، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی از دیگر این برنامه ها می باشد که توسط رده های مختلف بسیج همچون کارمندان، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان در این دهه اجرا می شود.