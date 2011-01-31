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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

برگزاری نمایشگاه اسناد و عکسهای انقلاب در آذربایجان شرقی

برگزاری نمایشگاه اسناد و عکسهای انقلاب در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اسناد ملی شمالغرب کشور از برگزاری نمایشگاه اسناد و عکسهای انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی خبر داد.

سید محمد مسعود نقیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه از تاریخ 12 تا 30 بهمن ماه همه روزه به غیر از روزهای تعلیل از ساعت 9 صبح تا 17 بعد از ظهر در محل مدیریت واقع در خیابان ارتش جنوبی روبروی خیابان مصلی دایر است.

نقیب خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه حدود 182 عکس و سند (131 عکس و 51 سند) به معرض نمایش گذاشته شده است.

رئیس سازمان اسناد ملی مهمترین اسناد و عکس های موجود در این نمایشگاه را از جمله اعلامیه ها و بیانیه های علمای آذربایجان، گزارش های ساواک و شهربانی، دستور وزیر کشور مبنی بر تبعید امام خمینی (ره)، دستور شاه برای دستگیری به اصطلاح خرابکاران، اسناد و عکسهای مربوط به 29 بهمن روز قیام مردم تبریز در سال 1356 و... عنوان کرد.

کد مطلب 1243385

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