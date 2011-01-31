همایش ملی کامپیوتر در همدان برگزار می شود

مهدی شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه امسال همدان میزبان سومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سطح ملی است، گفت: از مجموع 647 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، تعداد 193 مقاله مورد پذیرش نهایی کمیته داوران قرار گرفته که 44 مقاله بصورت شفاهی، 75 مقاله به صورت پوستر و 73 مقاله به صورت چاپ در مجموعه مقالات همایش ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هشت مقاله به زبان انگلیسی و بقیه به زبان فارسی ارائه می شود، گفت: محورهای اصلی این همایش علمی الگوریتم ها و نظریه محاسبات، سیستم های هوشمند و فازی، پردازش تصویر و بینایی ماشین، پردازش سیگنال و صوت، شناسایی آماری و ساختاری الگو ها است.

شعبانیان افزود: پردازش زبان طبیعی، پردازش نرونی و تکاملی، هوش محاسباتی و زیستی، بیو انفورماتیک، کنترل رباتیک و اتوماسیون، دادهکاوی و سیستمهای اطلاعاتی نیز از موضوع های اصلی همایش است.

وی گفت:مهندسی نرم افزار و پایگاه داده، مهندسی وب و اینترنت، پردازش موازی، سیستمهای توزیع شده، رایانش مشبک و خوشهای، گرافیک رایانهای و پویانمایی، سیستمهای دیجیتال و چندرسانه ای و شبکههای حسگر بیسیم نیز در این همایش مطرح می شود.

شعبانیان اظهار داشت: در این همایش، استادان دانشگاه های علم و صنعت ایران، تبریز، گیلان، بوعلی سینا، اراک، اصفهان، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، بینالمللی امام خمینی، صنعتی شریف و باطنه الجزایر و نیز واحدهای شبستر، تبریز، همدان، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با کمیته علمی همکاری دارند.