نزول باران و امید به روزهای باطراوت پریشان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این روزها با نزول باران در شهرستان کازرون، وسعتی بیش از یک هکتار از بستر تالاب پریشان تا دامنه کوه پریشان آبگیری شده و پرندگان مهاجر را دوباره به سوی خود فرا می خواند.

در این خصوص مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس به خبرنگاران گفت: طی مدت اخیر(از مهر ماه تاکنون) بیش از 137 میلیمتر باران در تالاب پریشان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته در مجموع 130 میلی لیتر بارندگی در تالاب صورت گرفته که این میزان در مقایسه با 21 میلیمتر بارندگی اخیر نوید بخش روزهای خوبی برای آینده تالاب پریشان است.

بنا بر اعلام محیط زیست فارس، این روزها بستر پریشان میزان پرندگانی چون اردکها، مرغابی، حواصیل، گاوچرانک و.. است.