به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رسول حامدیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت اداره تعاون در ساخت مسکن مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 32 هزار و 400 مسکن مهر توسط اداره تعاون استان در حال ساخت است که از این تعداد مقدار قابل توجهی تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: بر اساس زمان بندی در اسفند ماه سال جاری یک هزار و 63 واحد در شهرستان شهرضا و همچنین حدود یک هزار واحد در فولادشهر به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل تعاون استان اصفهان تصریح کرد: از بهار سال آینده تا پایان سال در نقاط مختلف استان اصفهان مقدار قابل توجهی از 32 هزار و 400 واحد ساخته شده توسط مسکن مهر افتتاح خواهد شد.
وی بیان داشت: در فاز دوم فعالیت این اداره در ارتباط با ساخت مسکن مهر سه هزار و 700 واحد دیگر آغاز به کار میکنند که این تعداد مربوط به افرادی است که در زمان ساخت کار هنوز میزان پرداختی آنها کافی نبوده است.
حامدیان با بیان اینکه گروههایی به منظور اولویت بندی متناسب با آوردههای شخصی افراد در شهرستانهای مختلف اعزام شدهاند، تاکید کرد: این گروهها با ارزیابی این شرایط واحدهای ساخته شده را به افراد ارائه میدهند.
وی در ادامه با بیان ینکه ایجاد اشتغال یکی از مهمترین اهداف دولت نهم و دهم بوده است، تصریح کرد: به دنبال این اهداف یکی از دستگاههایی که ماموریت ایجاد اشتغال دارد وزارت تعاون بوده و مدت زمانی است که ساماندهی اشتغال به عهده وزارت تعاون و ادارات تعاون در استانهای مختلف گذاشته شده است.
مدیرکل تعاون استان اصفهان گفت: در استان اصفهان از سال 1386 تاکنون 48 هزار و 800 نفر در سایت وزارت تعاون و اشتغال ثبت نام کردهاند.
وی تصریح کرد: از این 48 هزار و 800 نفر ثبت نام شده در سایت 25 درصد افراد بیکارشده از کار بدون بیمه بیکاری هستند، دو درصد بیکاران دارای بیمه بیکاری و هشت درصد نیز شامل بیکاران فصلی به حساب میآیند.
حامدیان خاطر نشان کرد: در استان اصفهان 50 درصد افراد ثبت نام کرده تاکنون هیچ شغلی نداشتهاند و 16 درصد افراد نیز کسانی هستند که در حال حاضر شاغل محسوب میشوند اما به دنبال شغل بهتری هستند.
وی با اشاره به اینکه از این میزان 11 هزار و 400 نفر مشاوره غیرحضوری از طریق تلفن، نامه و یا اینترنت را دریافت کردهاند، بیان داشت: همچنین سه هزار و 300 نفر آنها نیز به صورت حضوری مشاوره شدهاند.
مدیرکل تعاون استان اصفهان تاکید کرد: همزمان با فعالیت مشاورهای 172 طرح نیز تحت عنوان فرصتهای سرمایهگذاری توجیهدار از نظر فنی و اقتصادی شناسایی شدهاند.
وزارت تعاون تعامل با بانکها را تسهیل کرده است
حامدیان با اشاره به ایجاد وثیقهها برای جلوگیری از مشکلاتی که توسط بانکها برای تعاونیها ایجاد شده است، بیان داشت: بانک توسعه تعاون، کشاورزی و همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) از مراکزی بودهاند که در این راستا با آنها تعامل ایجاد کردهایم و برای وثیقه از صندوق ضمانت تعاون استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه اگر 70 درصد از تعاونیهای فراگیر جزو سه دهک پایین جامعه باشند دولت کمک بلاعوض را به این تعاونیها اختصاص می دهد، افزود: این مسئله از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی است که در این راستا انجام میشود.
مدیرکل تعاون استان اصفهان با اشاره به اینکه این تسهیلات در سه زمینه بنگاههای زودبازده با توجیه اقتصادی، کمکهای فنی و اعتباری از طریق وزارت تعاون توسط بانکتوسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) است ارائه میشود، تصریح کرد: وامهای ارائه شده نیز برای تعاونیها 100 تا 150 میلیون تومان بوده و برای خود اشتغالی نیز مبلغ این وامها 10 میلیون تومان محاسبه میشود.
تعاونیهای دانش بنیان تسهیلات ویژه دریافت میکنند
وی همچنین به فعالیت تعاونیهای دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتیکه یک تعاونی 51 درصد فارغالتحصیل دانشگاه یا نخبه داشته باشد جزو تعاونیهای دانشبنیان محسوب میشود.
حامدیان گفت: تسهیلات ویژهای در صورتی که طرح فناورانه و جدید باشد به این تعاونیها ارائه میشود.
وی اضافه کرد: ارائه سرمایه در گردش به تعاونیها که این میزان در اسفند ماه متناسب با 70 درصد از گردش مالی سال گذشته آنها پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه در یکسال گذشته 329 پودمان آموزشی برای تعاونیها برگزار شده است، بیان داشت: در این طرح هفت هزار نفر شرکت کردهاند و حدود 100 هزار نفر ساعت آموزش دیدهاند.
وی افزود: این آموزشها در سه بخش عمومی، تخصصی تولیدی و تخصصی توزیعی است.
حامدیان به تشکیل اتاق تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری نیز حدود هفت جلسه تحت عنوان جلسات کمیته تحول و نوآوری با استفاده از مدیران داخل بخشی استفاده کردهایم.
وی همچنین به ایجاد 236 همایش تشکیل شده توسط این اداره اشاره کرد و بیان داشت: 266 مورد بازدید از تعاونیها توسط افراد علاقهمند، یک هزار و 18 دقیقه برنامه رادیویی، فعالیت مشاورهای 10 هزار و 755 نفر ساعت انجام شده است.
جشنواره ملی تعاون در شهریور سال 1390 برگزار میشود
وی با بیان اینکه در شهریور سال 1390 جشنواره عکس ملی تعاون برگزار میشود، تصریح کرد: این جشنواره به منظور ایجاد روحیه همکاری و تعاون بین افراد مختلف و ایجاد فرهنگسازی و تقویت این امر مهم در جامعه برپا میشود.
مدیرکل تعاون استان اصفهان ادامه داد: در مرداد ماه سال آینده نیز جشنواره استانی عکس به منظور تلقین روحیه تعاون به مردم برگزار میشود.
حامدیان از ایجاد سامانههای تشکیل شده توسط اداره تعاون اظهار امیدورای کرد و افزود: راهاندازی و ایجاد سامانه مسکن مهر و همچنین سامانه ثبت تعاونیها در راستای خدمات رسانی از اقدامات ارزنده و مفیدی بوده است.
وی ادامه داد: ایجاد پیشخوانهایی برای تعاونیها در راستای پیشخوانهایی که توسط دولت راهاندازی شده نیز از دیگر اقدامات در دست است.
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