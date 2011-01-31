به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با حضور در 23 استان کشور و جزیره کیش آثار منتخب این جشنواره را به نمایش خواهد گذاشت.
آثار بخش مسابقه جشنواره در رشتههای عکاسی، کاریکاتور و پوستر استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و یزد به نمایش گذاشته میشود. همچنین در جزیره کیش هم بخشی از آثار برگزیده رشته عکاسی به نمایش درمیآید.
استانهای اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و هرمزگان هم نمایش آثار برگزیده هنرمندان شرکت کننده در اولین و دومین دوره از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دوسالانههای پوستر و عکس را به نمایش می گذارند.
کارگاههای رشته نقاشی هم که در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، فارس، قزوین و گلستان برگزار میشود، از تاریخ اول تا هفتم اسفندماه سالجاری برگزار میشود.
دومین دوره از برگزاری جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در پنج استان کشور برگزار شده بود که در این دوره 18 استان به این تعداد افزوده شده است.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، خوشنویسی، نگارگری و کاریکاتور و همایش علمی به صورت رقابتی و رشتههای هنر خیالی نگاری و هنر جدید به صورت غیر رقابتی در 23 استان کشور و همچنین هفت کشور برگزار میشود.
نمایشگاه "هفت هنر، هفت هنرمند" یکشنبه، 10 بهمن ماه آغاز شد و مراسم افتتاحیه اصلی سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر 17 بهمن ماه جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.
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