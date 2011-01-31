12 قایقران آذربایجان غربی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری اردوی آمادگی انتخابی تیم ملی و حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا، کسب سهمیه المپیک و المپیک 2012 لندن از میثم، وحید و یاسر جوهری، افشار حیدری، فرهاد و فرزاد کربلایی قلی زاده، اتابک پیشیار در رشته روئینگ مردان دعوت کرده است.

همچنین این فدراسیون از طاهر کبوتری، عاقل حبیبیان و محسن شادی در رشته روئینگ مردان جفت پاروزن، در رشته کانوپولو آقای آروین رحمانی و در روئینگ بانوان از رویا عباسی در بهمن ماه سالجاری جهت حضور در این اردوی آمادگی دعوت به عمل آورده است.

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی اسکی روی آب جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.