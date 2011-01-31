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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

12 قایقران آذربایجان غربی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

12 قایقران آذربایجان غربی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب جمهوری اسلامی ایران از 12 قایقران در رشته های مختلف آذربایجان غربی جهت حضور در اردوی آمادگی تیم ملی دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری اردوی آمادگی انتخابی تیم ملی و حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا، کسب سهمیه المپیک و المپیک 2012 لندن از میثم، وحید و یاسر جوهری، افشار حیدری، فرهاد و فرزاد کربلایی قلی زاده، اتابک پیشیار در رشته روئینگ مردان دعوت کرده است.

همچنین این فدراسیون از طاهر کبوتری، عاقل حبیبیان و محسن شادی در رشته روئینگ مردان جفت پاروزن، در رشته کانوپولو آقای آروین رحمانی و در روئینگ بانوان از رویا عباسی در بهمن ماه سالجاری جهت حضور در این اردوی آمادگی دعوت به عمل آورده است.

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی اسکی روی آب جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1243397

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