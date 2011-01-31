تبیین صحیح جایگاه ولایت فقیه در مجامع علمی کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالنبی نمازی با اشاره به نامگذاری دوازدهم بهمن ماه سال جاری به عنوان روز "انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، امام خمینی(ره) و رهبری" و تقدیر از این انتخاب حکیمانه اظهار داشت: امروز آن چه در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه به طور جدی ضرورت دارد تبیین درست جایگاه ولایت فقیه است.
وی همچنین با اشاره به وجود جریانهای مخالف ولایت فقیه در دانشگاهها و تلاش این گروه برای شبهه افکنی درباره این ستون خیمه نظام اسلامی تصریح کرد: اگر جایگاه ولایت فقیه به خوبی در سیستمهای آموزشی حوزه و دانشگاه و نیز در رسانهها تبیین شود و در ضمن مقایسهای در جهت نشان دادن تفاوتهای نظام ولایت فقیه با سایر نظامهای سیاسی در دنیا صورت گیرد، آن موقع کسانی که جاهلانه و بدون غرض با ولایت فقیه مخالفت میکنند متوجه جهل خود شده و دست از مخالفت بر میدارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام(ره ) به عنوان فقیهی که در عصر ما احیا کننده اصل ولایت بود، گفت: امام خمینی(ره) به توفیق الهی توانست تئوری ولایت فقیه را که پیش از آن برخی فقهای گذشته هم درباره آن صحبت کرده بودند را به میدان تجربه و عمل درآورد.
وی با تأکید بر اینکه وجود ولی فقیه عادل، شجاع، مدبر، دارای بینش بالای سیاسی و اجتماعی باعث اقتدار ملت و نظام اسلامی ما شده است، ابراز داشت: امروز ایران بر خلاف ذلتی که در دوران طاغوت داشت، در اوج عزت قرار دارد و ما این را مرهون وجود نظام ولایی در کشور هستیم.
امام جمعه کاشان ادامه داد: ایران در دوران طاغوت کاملا وابسته به آمریکا بود و مستشاران نظامی این کشور نقش اول را در نیروهای نظامی کشورمان ایفا میکردند و شخص شاه نیز در مسایل اصلی بدون اجازه اربابان آمریکایی خود اجازه انجام هیچ کاری را نداشت و حال آن که در نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه از کسی دستور نمیگیرد و مبنای دستورات و امر و نهیش شریعت مقدس اسلام است.
وی همچنین با اشاره به چپاولگری و ستمکاری نظامهای سیاسی غربی و در رأس همه آنها ایالات متحده آمریکا خاطر نشان کرد: این درحالی است که در نظام اسلامی، ولی فقیه با هیچ ملتی سر خصومت نداشته و همواره حامی ملتهای مظلوم دنیا بوده است کما این که این حمایت بارها و بارها در مورد ملت های فلسطین و عراق تبلور یافته است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان بر لزوم تبیین صحیح و مناسب جایگاه ولایت فقیه در مجامع علمی کشور به ویژه حوزه و دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالنبی نمازی با اشاره به نامگذاری دوازدهم بهمن ماه سال جاری به عنوان روز "انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، امام خمینی(ره) و رهبری" و تقدیر از این انتخاب حکیمانه اظهار داشت: امروز آن چه در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه به طور جدی ضرورت دارد تبیین درست جایگاه ولایت فقیه است.
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