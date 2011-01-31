  1. استانها
  2. همدان
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

در دهه فجر

۲۰۰ برنامه فرهنگی در کانون‌های مساجد همدان برگزار می شود

۲۰۰ برنامه فرهنگی در کانون‌های مساجد همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان گفت: در دهه فجر امسال بیش از 200 برنامه فرهنگی، هنری و مذهبی در کانون‌های مساجد استان همدان برگزار می‌شود.

هادی فیض‌ منش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان برگزاری نشست سیاسی با موضوع انقلاب، برگزاری مسابقه کتابخوانی و خاطره ‌نویسی، دیدار با خانواده شهدا و اجرای مسابقه روزنامه دیواری با موضوع انقلاب را از برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری در این ایام عنوان کرد.

فیض منش از بهره برداری لابراتور قرآن در همدان همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: پخش فیلم از دوران انقلاب، نشست هم‌اندیشی دختران جوان و برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف از دیگر برنامه‌های اجرایی در کانون‌های مساجد استان همدان است.

فیض‌ منش افزود: این برنامه‌ها در بیش از 140 کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر استان همدان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان از برپایی نمایشگاه‌هایی با موضوع عکس روزشمار وقایع انقلاب، کتاب و هنرهای دستی در همدان خبر داد و اظهار داشت: افزایش حضور حماسی و مشارکت مردم در برگزاری آیین‌ها و برنامه‌های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش کمی و تقویت کیفی برنامه‌های عمومی مراسم دهه فجر و فراهم‌سازی زمینه حضور و مشارکت خودجوش مردم در برگزاری این مراسم از اهداف اجرای این برنامه ها است.

قیض منش تاکید کرد: تبیین نقش هوشمندانه امام(ره) و مقام معظم رهبری در هدایت انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و هویت ملی نیز از دیگر اهداف در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1243400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه