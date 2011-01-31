به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی نمایشگاه عکس با موضوع "زنان در انقلاب»" از شنبه 16 تا پنجشنبه 21 بهمنماه در نگارخانه کمالالدین بهزاد برپا میشود.
در این نمایشگاه 60 قطعه عکس از حضور زنان در وقایع مردادماه تا پیروزی انقلاب سال 1357 به نمایش درمیآید. مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور هنرمندان و علاقمندان به رشته عکاسی از ساعت 16 تا 19 روز 16 بهمن در محل نگارخانه به نشانی تهران، بولوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر برگزار میشود.
همچنین نمایشگاهی دیگر با عنوان "کودکان و نوجوانان" و "شعارها و دیوارنوشتهها" از شنبه 16 تا سهشنبه 26 بهمنماه به مدت 10 روز در خانه عکاسان میزبان 100 عکس از آثار این عکاس است.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت 5 عصر روز یکشنبه 17 بهمنماه در خانه عکاسان به نشانی تهران، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، طبقه همکف حوزه هنری برگزار میشود. عکسها در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از نگاتیوهای 35 میلیمتری تهیه و چاپ شده که 32 سال توسط اکبر ناظمی حفظ و نگهداری شده است.
این مجموعه شامل 4000 فریم عکس رنگی است که در آرشیوی تحت عنوان "عکس و فیلم انقلاب اسلامی»"به صورت خصوصی اداره میشود.
این دو نمایشگاه با حمایت دانشگاه الزهرا، خانه عکاسان حوزه هنری و لابراتوار عکس کودک در نگارخانه کمالالدین بهزاد از ساعت 10 صبح تا 7 عصر و خانه عکاسان از ساعت 9 صبح تا 5 عصر روزهای یاد شده به جز روزهای تعطیل میزبان علاقمندان به وقایع تاریخی و هنر عکاسی خواهد بود.
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