به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با اعلام این خبر افزود: این پروژه‌ها به صورت استانی تفکیک شده‌اند و به مرور در قالب جشنواره‌های صنعتی با حضور رییس جمهور به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گفته محرابیان، بهره برداری از این طرح‌ها، علاوه بر تامین نیاز داخل، بهترین فرصت برای معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری ازسخنانش به فناور‌ی‌های بکار رفته در این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از این طرح‌ها جزء صنایع های-تک به شمار می‌روند و از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار هستند.