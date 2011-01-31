برگزاری 600 برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت دهه فجر در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا افتخاری با اعلام این که 300 برنامه در حوزه ها و شهرستانهای تابعه استان تهران و 300 برنامه در سطح هیاتهای ورزشی استان پیش بینی شده، افزود: جامعه ورزش استان تهران، دیروز(یکشنبه) پس از نثار تاج گل به مرقد مطهر امام راحل و تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی، فردا(سه شنبه) نیز به مناسبت 12 بهمن، در محل جلوس امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(بهمن ماه) و در فرودگاه مهرآباد، مراسم ویژه ای را برگزار خواهد کرد.



وی با اشاره به آذین بندی کلیه ادارات و اماکن ورزشی استان تهران به مناسبت ایام الله دهه فجر، گفت: جشن های ویژه ای را نیز برای گرامیداشت این ایام پیش بینی شده که از روز 17 بهمن و پس از مراسم عزاداری روزهای 28و30 صفر، به مورد اجرا گذاشته می شود.



افتخاری همچنین از افتتاح 19 پروژه ورزشی در استان تهرا ن خبر داد و گفت: جامعه ورزش مثل هرسال، در راهپیمایی بزرگ و با شکوه 22 بهمن، حضور پرشوری خواهد داشت و اداره کل تربیت بدنی با برپایی غرفه و ایستگاه فرهنگی ورزشی در مسیر راهپیمایان، برنامه های شاد ورزشی را برگزار خواهد کردو هدایای ورزشی را به راهپیمایان عزیز اهدا می کند.



مدیر کل تربیت بدنی استان تهران، از مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران استان تهران به مناسبت دهه مبارک فجر گفت و به نماز جمعه روز 22 بهمن اشاره کرد و ادامه داد: امسال با توجه به تقارن روز جمعه با روز 22 بهمن، نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار می شود و برنامه ریزی لازم برای حضور گسترده جامعه ورزش، قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش استان تهران در نماز جمعه این روز شده است.



وی ایستگاه مرکزی و محل تجمع مدیران و جامعه ورزش را جهت حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه، مسجد صاحب الزمان(عج) نبش خیابان شادمان عنوان کرد و گفت: به مناسبت دهه فجر، بازدید از خانواده معظم شهدا وایثارگران را در دستور کار خواهیم داشت و از این عزیزان تقدیر خواهیم کرد.



افتخاری در پایان محور برنامه های این ایام را ترویج گفتمان انقلاب و آرمانهای انقلاب اسلامی، تبیین جایگاه امامت و ولایت، تقویت روحیه امید و خودباوری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان نمود.