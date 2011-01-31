تحقیر شدن طلایی های کشتی جهان از بدقولی مسئولان آملی

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محسن حاجی پور، عادل بالی تبار و محمد رضا اکبری از شهرستان آمل به همراه تیم ملی دانشجویان کشورمان در مسابقات جهانی دانشجویان در کشور ایتالیا سه نشان طلا کسب کردند.

تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشور با سه نشان طلای این سه کشتی گیر آملی قهرمان دانشجویان جهان شد و پرچم پرافتخار کشورمان را در ایتالیا به اهتزار درآورد.

این سه کشتی گیر شامگاه یکشنبه پیش ازدیدار دو تیم کاله مازندران و هیئت ارومیه درهفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حضور سه هزار تماشاچی آملی با هدیه اداره تربیت بدنی آمل که یک قطعه سکه بهارآزادی بود، توسط فرماندار این شهرستان تجلیل شدند.

این کشتی گیران دقایق کوتاهی پس از تجلیل و در حالی که مورد تشویق گرم تماشاچیان قرار گرفته بودند، به نشانه اعتراض سالن محل مسابقه را ترک کردند.

هرسه این کشتی گیران با تاکید براینکه ورزشکاران هیچ وقت برای تجلیل شدن از مسئولان شهرشان کسب مدال نکردند، گفتند: هدف همه ورزشکاران به اهتزار درآوردن پرچم کشورمان در مسابقات جهانی است و دراین راه تمام همت و تلاش شان را به کارمی گیرند.

آنان از بدقولی های پی درپی مسئولان شهرستان آمل در قول هایی که پس از قهرمانی به ورزشکاران مدال آور این شهرستان دادند اما به هیچ یک ازآنان عمل نکردند، افزودند: این آقایان مسئول دستگاه های اجرایی که توان پرداخت تجلیل از ورزشکاران را ندارند، قول و وعده هم به ورزشکاران ندهند و آنان را به بدترین شکل در جمع ورزشکاران دیگر شهرها و تماشاچیان تحقیر نکنند.

دبیرهیئت کشتی آمل در این باره گفت: با هماهنگی رئیس اداره تربیت بدنی از پنج روز قبل از دیدار خانگی کاله با ارومیه در آمل با مسئولان شهرستان که در بدو ورود این ورزشکاران قول پاداش داده بودند، برای تجلیل از آنان در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) دعوت کردیم.

قاسم سلحشورافزود: یکی از این نهادهای دولتی شهرستان که شورای اسلامی شهرآمل است همواره به کشتی گیران قول می دهد، اما پایبند قول های داده شده خود نیستند.

وی افزود: متاسفانه رئیس کمیسیون اجتماعی و ورزشی شورای شهر آمل در پاسخ به هیئت کشتی آمل گفت: باید تجلیل از ورزشکاران در جلسه شورا مصوب و پس ازآن انجام شود.

وی اضافه کرد: بیش از چهار ماه از ورود و مدال آوری این ورزشکاران گذشته و اگرهم اعضای شورای شهر به فکرتجلیل از این ورزشکاران بودند، چهار ماه فرصت کمی نبود.

رئیس اداره تربیت بدنی آمل گفت: البته تربیت بدنی در حد توان مالی خود از آنان تجلیل کرده اما سعی می کنیم در مراسم دیگری از آنان تجلیل کنیم.

هاشم جمشیدپناه درخصوص دیگرمسئولان شهرستان که به ورزشکاران قول می دهند و عمل نمی کنند، افزود: به نظر من مسئولان باید خودشان در این ارتباط جوابگو باشند.

وی ادامه داد: این ورزشکارن که پس از کسب مدال، بنا به قولی که از مسئولان می گیرند و مراجعه می کند، نباید سرخورده برگردند که در روحیه ورزشکاران تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی یادآورشد: همین مسئولان شهرستان که ادعای ورزشی می کنند و وعده های تجلیل از ورزشکاران را می دهند ، حتی یک بارهم در میزبانی کاله مازندران در رقابتها لیگ برتر به سالن نیامدند.

فرماندارآمل هم در مراسم استقبال باشکوه از این کشتی گیران در جمع شهروندان این شهر در سالن ورزشی شهدای این شهر گفته بود، مراسم تجلیل ویژه از این ورزشکاران مدال آور با حضورهمه مسئولان شهرستان در حاشیه یکی از دیدارهایی که تیم کاله مازندران در آمل از حریفان میزبانی می کند، در حضور تماشاچیان از آنان تجلیل خواهد شد که عکس آنان انجام شد.