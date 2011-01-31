تجدید میثاق رئیس و مسئولان قوه قضائیه با آرمانهای امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام نیز حضور داشت آیت الله صادق آملی لاریجانی و هیئت همراه با حضور در حرم مطهر ضمن نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.



شرکت کنندگان در این مراسم همچنین با حضور بر مزار همسر مکرمه امام راحل از فداکاری و رشادت های آن بانوی گرانقدر تجلیل کردند.



درادامه این مراسم رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی با حضور بر مزار شهیدان رجایی و باهنر و شهدای 72 تن و قرائت فاتحه یاد آنها را گرامی داشتند.