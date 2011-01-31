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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

تجدید میثاق رئیس و مسئولان قوه قضائیه با آرمانهای امام خمینی (ره)

تجدید میثاق رئیس و مسئولان قوه قضائیه با آرمانهای امام خمینی (ره)

رئیس قوه قضائیه به همراه تعدادی از مسئولان عالی قضائی دوشنبه در آستانه فرارسیدن سی و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی با حضور درحرم مطهر امام خمینی (ره) به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام نیز حضور داشت آیت الله صادق آملی لاریجانی و هیئت همراه با حضور در حرم مطهر ضمن نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم همچنین با حضور بر مزار همسر مکرمه امام راحل از فداکاری و رشادت های آن بانوی گرانقدر تجلیل کردند.

درادامه این مراسم رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی با حضور بر مزار شهیدان رجایی و باهنر و شهدای 72 تن و قرائت فاتحه یاد آنها را گرامی داشتند. 

کد مطلب 1243417

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