الفبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: این کتاب شامل اشعار سال‌های 70 تا 78 است که در قالب نیمایی و مثنوی نوشته شده و آن را در یک مجموعه جمع‌آوری خواهم کرد.

وی افزود: این کتاب شامل پنج دفتر با نام‌های "پرواز روی موج"، "تعلیق بوسه‌ها"، "سر بریده"، "جاذبه‌های جاری تاریخی" و دفتر پنجم است که هنوز اسم ندارد و دو دفتر شامل شعرهایی با قالب‌های نیمایی و سه دفتر دیگر با قالب مثنوی است.

این شاعر درباره کتاب اول شعرش به نام "اپرای موعود" نیز گفت: اشعار این کتاب ماحصل دو دفتر شعر "بند بازی روی سطرها" و "نگاتیوهای سوخته" در قالب سپید و آزاد است که به تازگی وارد بازار کتاب شده است.

وی اظهارکرد: این کتاب شعرهای سال 78 تا 87 است که در قالب آزاد و سپید نوشته است که از سوی انتشارات آرتیان منتشر شده است.

الفبایی در ادامه سخنانش درباره زبان شعر گفت:‌ شعر هنری زبانی است و کار اصلی آن در حیطه ساختار، به غیر از سیر در قلمرو خیال و تصویر و وزن، فتح قله‌های بالاتر است و من سعی کردم این مقوله را رعایت کنم.

وی بیان کرد: شاعر باید اندیشه، عاطفه و خیال را با وسیله ای به ذهن شنونده انتقال دهد. این امکان و وسیله زبان شعر است که چیزی جز مجموعه‌ای از واژگان و روابط خاص بین آنها نیست.

این شاعر با اشاره به اینکه بدون شک آنچه بیش از هر چیز دیگر در ساخت یک زبان نقش دارد، واژه‌ها هستند، عنوان کرد: لفظ و ساختار آنقدر اهمیت دارد که عده‌ای از منتقدین آن را از محتوا با ارزش‌تر می‌دانند و این اعتقاد باید در میان شاعران راسخ شود.

وی درباره استفاده از واژه‌های تازه و کاربرد آنها در این دفتر شعرش افزود: من در مورد این واژه‌ها هراسی به دل راه ندادم.