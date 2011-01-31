افتتاح هزار طرح صنعتی در سراسر کشور از دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن روز دوشنبه در گردهمایی استانداران سراسر کشور در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور با بیان این مطلب و ضمن قدردانی از زحمات استانداران در حمایت همه جانبه و جدی از حوزه صنعت، در خصوص طرح های آتی این وزارتخانه ، اظهارداشت: این طرح ها را با شروع ربیع الاول و طی یک جشنواره صنعتی در استان های مختلف به مرور افتتاح می کنیم.

وی ادامه داد: بسته اول این پروژه ها که افتتاح ان در ایام دهه فجر آغاز می شود طرح فراز است که به طرح‌های صنایع معدنی اختصاص دارد که 20 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و در حوزه فولاد، روی، زغال سنگ و تیتانیوم و با مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری به زودی آغاز به کار می کند .

وزیر صنایع و معادن در ادامه به فعالیت های ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: طرح ستاد تسهیل برگرفته از سفرهای استانی دولت است که با مسایل و موضوعات رو در رو و چهره به چهره برخورد می کند.

وی افزود: تا به امروز به غیر از سفرهای استانی، ستاد تسهیل به 29 استان کشور سفر کرده و بیش از 9 هزار و 700 مصوبه داشته است که بخش عمده آن اجرایی شده یا در حال اجرا است.

محرابیان خطاب به استانداران گفت: مصوبات ستاد تسهیل بهترین فرصت است که مسایل و موضوعات در حوزه صنعت را مطابق اصل 137 و 138 قانون حل کنید.

وی از استاندارن خواست با بررسی روند اجرای مصوبات، با مسئولانی که در اجرای مصوبات کوتاهی نموده اند قانونی برخورد کنند و آنها را به هیات های تخلفات اداری معرفی نمایند.

محرابیان در پایان با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: هدفمندسازی یارانه ها ، بزرگترین گام در حوزه اقتصاد در تاریخ کشور است که در حال اجرا است و بسته های حمایتی پیش بینی شده صنعت در هدفمند سازی یارانه ها به خوبی در حال اجرا است .

