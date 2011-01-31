دکتر حسن قنبری درمورد کتاب آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: ترجمه کتاب "آیا خدا وجود دارد؟" جلد اول اثرهانس کونگ را که به آرای کانت تا هگل میپردازد را زیر چاپ دارم که خیلی وقت است به ناشرش که دانشگاه ادیان و مذاهب قم است سپردهام و خبری که گرفتم گفتند که تا قبل از عید چاپ میشود.
استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم درباره این کتاب اظهارداشت: این کتاب یک بررسی نگاه فلسفی به پیدایش مفهوم خدا نزد فیلسوفان غرب است. اثر از دکارت و پاسکال شروع میکند تا فیلسوفان جدید معاصر که خیلی هم حجم قطوری دارد و حدود 700 صفحه است که بخش اول آن از کانت تا هگل است.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد کتابهای منتشرشدهاش در سالجاری نیز گفت: کتاب"دین و اخلاق ازنگاه کونگ" ازمن امسال چاپ شد که به رابطه دین و اخلاق میپردازد. در این کتاب مفهوم دین دردوره جدید وهمچنین معنا و مفهوم اخلاق در دوره جدید و ارتباط این دو را با همدیگر که یکی از مسائل مهم فلسفه دین است از نگاه کونگ بررسی کردهام.
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