سه مجتمع بهداشتی در ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: عملیات ساخت مجتمع های بهداشتی کوثر، ارغوان و چغاسبز از سال گذشته آغاز به کار و در سال جاری به اتمام رسیده است.



علی قاسم‌ پور با بیان اینکه در مجموع سه هزار و 200 میلیون ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است، گفت: دو هزار و 360 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و 840 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.



وی خاطرنشان کرد: خوابگاه راهیان نور بانروشان از دیگر پروژه‌های به اتمام رسیده در استان است که طی یک سال در شهرستان مرزی مهران به اجرا در آمده است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: هزار و 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی برای ساخت خوابگاه راهیان نور بانروشان هزینه شده است.

