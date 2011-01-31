34نقطه برای احداث سد خاکی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، جعفر گرچی پور بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سدها با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت منابع زیرزمینی آب، تبدیل اراضی دیم به آبی، ایجاد فرصت های جدید اشتغالزایی و رونق گردشگری در استان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: پنج سد خاکی تا پایان سال مالی 89 کلنگ زنی می شود که با بهره برداری از آنها 9 میلیون مترمکعب آب در استان ذخیره سازی می شود.

گرجی پور همچنین گفت: 56 پروژه کشاورزی طی دهه فجر امسال در این استان افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

وی افزود: از این تعداد پروژه در استان، 54 پروژه افتتاح و دو پروژه کلنگ زنی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: اعتبار هزینه شده این پروژه ها حدود 81 میلیارد و 385 میلیون ریال است و یک هزار و 992 فرصت شغلی مستقیم از قبل این پروژه ها ایجاد می شود.

گرجی پور مساحت این پروژه ها را پنج هزار و 560 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد خانوارهای بهره بردار از پروژه های جهاد کشاورزی استان حدود یک هزار و 492 خانوار هستند.

وی یادآور شد: کلنگ زنی دو سد خاکی "دالون بویراحمد" و "کوه وورد کهگیلویه" و افتتاح طرح پرورش ماهی و مجتمع گلخانه ای از مهمترین پروژه های دهه فجر امسال به شمار می رود.