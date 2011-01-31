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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

در کهگیلویه و بویراحمد؛

34نقطه برای احداث سد خاکی شناسایی شد

34نقطه برای احداث سد خاکی شناسایی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 34 نقطه برای احداث سدهای خاکی در مناطق مختلف این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، جعفر گرچی پور بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سدها با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت منابع زیرزمینی آب، تبدیل اراضی دیم به آبی، ایجاد فرصت های جدید اشتغالزایی و رونق گردشگری در استان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: پنج سد خاکی تا پایان سال مالی 89 کلنگ زنی می شود که با بهره برداری از آنها 9 میلیون مترمکعب آب در استان ذخیره سازی می شود.

گرجی پور همچنین گفت: 56 پروژه کشاورزی طی دهه فجر امسال در این استان افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

وی افزود: از این تعداد پروژه در استان، 54 پروژه افتتاح و دو پروژه کلنگ زنی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: اعتبار هزینه شده این پروژه ها حدود 81 میلیارد و 385 میلیون ریال است و یک هزار و 992 فرصت شغلی مستقیم از قبل این پروژه ها ایجاد می شود.

گرجی پور مساحت این پروژه ها را پنج هزار و 560 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد خانوارهای بهره بردار از پروژه های جهاد کشاورزی استان حدود یک هزار و 492 خانوار هستند.

وی یادآور شد: کلنگ زنی دو سد خاکی "دالون بویراحمد" و "کوه وورد کهگیلویه" و افتتاح طرح پرورش ماهی و مجتمع گلخانه ای از مهمترین پروژه های دهه فجر امسال به شمار می رود.

کد مطلب 1243430

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