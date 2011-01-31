صحت عمل مدیران استان زنجان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حجم پرونده ها، موارد معدودی از وقوع جرائم مالی در استان وجود داشته که به دادسرا اعلام شده و مواردی نیز به دیوان محاسبات ارجاع و برخی نیز که تخلفات اداری بوده، به هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان ارسال شده است.

215 پرونده طی 10 ماهه امسال تشکیل شده است

محمدی با اشاره به عملکرد اداره کل بازرسی استان در 10 ماهه امسال، عنوان کرد: در این مدت 215 پرونده در بازرسی استان زنجان شامل گزارش ها و شکایات مردمی از دستگاه های مختلف تشکیل شده است که از این میزان، به 155 مورد رسیدگی شده و نتایج این رسیدگی ها نیز به افراد شاکی اعلام شده است.

وی افزود: همچنین 22 مورد بازرسی برنامه ای از ادارات دولتی استان صورت گرفته و بنا بر اهمیت موضوع، بازرسان از سه هفته تا 2 ماه در ادارات استان مستقر شده و به بازرسی پرداخته اند.

مدیرکل بازرسی استان زنجان با بیان اینکه 15 مورد از این 22 مورد بازرسی، منتج به ارائه گزارش شده و مابقی بازرسی ها نیز در حال انجام است، تصریح کرد: در این مدت 28 فقره بازرسی موردی صورت گرفته که حسب مورد، بازرسان در ادارات حضور یافته و به بازرسی پرداخته اند.

سازمان بازرسی در 70 درصد مناقصه ها حضور یافت

محمدی گفت: در 10 ماهه گذشته 694 مورد اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایده ها بررسی شده و در 340 مورد یعنی 50 درصد مزایده ها و مناقصات بازرسان در محل مناقصه حضور یافته اند که از نظر ریالی نیز 70 درصد مزایده ها و مناقصات تحت پوشش قرار گرفته، 14 مورد تذکر شفاهی و 35 مورد اعلام تخلف به دستگاه مربوطه اعلام شده است؛ 4 مورد نیز به دلیل سوء جریان مالی، مناقصه لغو شده است.

وی به تشکیل شورای نظارتی در استان ها اشاره کرد و گفت: برای اینکه از موازی کاری پرهیز شود و دستگاه ها یک نهاد دولتی را چندین بار بازرسی نکنند و هم افزایی و وحدت رویه در این زمینه به وجود آید، شورای نظارتی در استان ها مرکب از اداره کل اطلاعات، دیوان محاسبات استان، دادستانی و اداره کل بازرسی تشکیل شده و اخیراً نیز این امر بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون درآمده تا بتوان در این زمینه بهتر از گذشته عمل کرد.

100 بازرس افتخاری در شبکه بازرسان اداره کل بازرسی استان زنجان جذب می شوند

مدیرکل بازرسی استان زنجان با بیان اینکه سیاست سازمان استفاده از بازرسان افتخاری برای انجام مناسب امور می باشد، خاطر نشان کرد: تاکنون در این زمینه 30 نفر شناسایی شده و هم اکنون نیز 10 نفر جذب شده و 20 نفر بقیه نیز در حال گذراندن مراحل جذب به این نهاد هستند و بنا داریم که حداقل این شبکه را تا 100 نفر ارتقاء دهیم.

محمدی ادامه داد: علاوه بر آن، یک سری افراد نیز به صورت پاره وقت با بازرسی همکاری دارند و همچنین بحث برون سپاری امور نیز در دست اقدام است.

وی از تهیه فرم های نظرسنجی در استان در راستای انجام بهتر امور بازرسی خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه بنا داریم با تهیه این فرم ها، آسیب هایی را که متوجه استان است، در جنبه های مختلف رصد کرده و مجموع آنها را تجزیه و تحلیل کنیم.

محمدی افزود: در این زمینه برنامه های امسال بر مبنای این فرم ها تغییراتی داشت و علاوه بر نظارت بر دستگاه های دولتی، بر شرکت های بزرگ دولتی استان نظارت هایی صورت گرفت و سال آینده نیز اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، حرکت در مسیر برنامه پنجم توسعه و حرکت دستگاه ها در چهارچوب برنامه های مدون کشوری مدنظر قرار خواهد گرفت.

حکم متهمان پرونده اختلاس بانک تجارت زنجان هنوز صادر نشده است

مدیرکل بازرسی استان زنجان در مورد پرونده اختلاس بانک تجارت استان نیز گفت: پرونده بانک تجارت به محاکم قضایی ارسال شده و کسانی که در این زمینه مقصر بوده اند، معرفی شده اند و البته حکم آنها هنوز از سوی مراجع قضایی صادر نشده است.