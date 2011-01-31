زلزله شمال استان اردبیل را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، به گفته مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اردبیل این زمین لرزه در بخش جعفرآباد از توابع شهرستان بیله سوار و پارس آباد مغان رخ داده است.

علی اسلامی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از شبکه لرزه نگاری تبریز وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه چهار و 49 دقیقه و 42 ثانیه روز دوشنبه بوده است.

وی اضافه کرد: زمین لرزه شمال استان اردبیل در عرض شمالی 39.44 درجه و طول شرقی 47.84 درجه به وقوع پیوسته است.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان با بیان اینکه شعاع این زمین لرزه تا تمام بخشهای شمالی استان ادامه داشته است، افزود: خوشبختانه وقوع این زمین لرزه ها خسارت مال و جانی در این استان در پی نداشته است.

وی با اشاره به احتمال وقوع پس لرزه ها در این استان، از شهروندان و ساکنان مناطق شمالی استان اردبیل خواست که با حفظ آرامش و خونسردی، نکات ایمنی در زمان پیش و پس از وقوع زلزله را رعایت کنند.

اسلامی همچنین با بیان اینکه استان اردبیل جزو ده استان حادثه خیز کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 38 فقره زمین لرزه با شدت متفاوت در مناطق مختلف استان رخ داده است.

وی ابراز داشت: وقوع زمین لرزه های متناوب در استان طی سالهای اخیر امر توجه به مقاوم سازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری را بیش از پیش گوشزد می کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین با اشاره به پیش بینیهای سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع سیل، طغیان رودخانه ها، سیلاب و رعد و برق شدید در استان طی روزهای آینده هشدار داد.

وی یاد آور شد: بنا بر این پیش بینی ها طی روز سه شنبه 12 بهمن بارش برف و باران، وقوع رعد و برق، سیلابی شدن معابر و رودخانه ها و اختلال در تردد در مناطقی از استان اردبیل متصور است.

اسلامی ضمن اعلام آماده باش به کلیه شوراهای مدیریت بحران شهرستانهای استان از شهروندان اردبیلی نیز خواست نکات ایمنی و هشدارهای این ستاد را رعایت نمایند.