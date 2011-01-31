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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

در دهه فجر انجام می شود:

برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در سراسر آذربایجان غربی

برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در سراسر آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع ‌‌دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اعلام کرد: به میمنت بزرگداشت دهه فجر، نمایشگاه‌های صنایع ‌دستی در شهرستان‌‌های استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن سپهر‌فر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نمایشگاه ها از 12 بهمن به مدت 10 روز در سراسر استان دایر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه ها افزون بر 100 غرفه پیش بینی شده که هنرمندان رشته های منبت، معرق چوب، سفال، نقاشی روی سفال، بافتنی ها، شیشه و دیگر رشته‌های صنایع ‌دستی آثار خود را به نمایش می گذارند.

به گفته سپهر فر، هنرمندان صنایع دستی آذربایجان غربی با همکاری معاونت صنایع ‌دستی استان امسال افزون بر 50 نمایشگاه استانی در سطح کشور و خارج از کشور به صورت تخصصی دایر کرده اند.

معاون صنایع ‌‌دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یاد آورشد: صنایع دستی این استان در 11 رشته اساسی شامل منبت‌ کاری، معرق، پیکرتراشی، چرم‌سازی، تراش سنگ، سازهای سنتی، ریزه‌کاری، شیشه‌گری، زرگری، گلیم‌ بافی و سفال‌گری فعال است.

سپهرفر با بیان اینکه اشتغالزایی و قدمت چوب جایگاه خاص داشته و پیکرتراشی، منبت ‌کاری و جنبه‌های چوبی و ریزه کاری را شامل می ‌شود، ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع ‌دستی استان تا کنون 20 هنرمند به منظور بهره مندی از تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند.

این مقام مسئول تسهیلات صندوق مهرامام رضا(ع) را مشمول هنرمندان دارای گواهی مهارت صنایع‌دستی و سرپرست خانوار عنوان دانست، اظهار داشت: معرفی شدگان برای بهره مندی از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) در رشته نساجی سنتی یک هنرمند، رشته ملیله دوزی سه هنرمند، رشته هنرهای چوبی شش هنرمند و رشته گلیم بافی 10 هنرمند بود.

کد مطلب 1243435

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