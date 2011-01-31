به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی گفت: وزارت کار و امور اجتماعی در راستای اجرای استراتژی های جدید خود، آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری را مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون کار و به تبع اصلاح نظام ارزیابی مشاغل مورد بازنگری و اصلاح قرارداد که آیین نامه مذکور در شورای عالی کار نیز به تصویب رسید.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: در تبصره یک ماده واحده مصوب سال 52 پیش بینی شده بود که طبقه بندی مشاغل کارگاه ها بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تایید شورای عالی کار قرار می گیرد انجام شود.

نظری جلالی با بیان اینکه وزارت کار طبق ضوابطی که شورای عالی کار تعیین می کند به این دفاتر اجازه کار خواهد داد، افزود: در سال 1369آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به تصویب شورای عالی کار رسید که با تصویب قانون کار با توجه به تبصره 2 ماده 49 آیین نامه مذکور نیازی به تغییر نداشت و تاکنون طبق آن عمل شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت های موجود در این آئین نامه، مصوبات جداگانه ای از شورای عالی کار دریافت شد، گفت: همچنین نسبت به ادامه بازنگری و اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه روابط کار از جمله نظام ارزیابی مشاغل که 19سال از تصویب نسخه قبلی آن می گذشت نیز اقدام شده است.

معاون وزیر کار خاطر نشان کرد: کامل کردن و یکپارچه سازی آئین نامه، تدوین جدول جدید مربوط به تعیین تعرفه های ارزیابی مشاغل، تعیین سهمیه برای دفاتر مشاوره فنی به صورت انعطاف پذیر، تعیین ضوابط مشخص برای صدور مجوز و تاسیس دفاتر مزبور، امکان برخورداری از همکاری و مشارکت کانون و انجمن صنفی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و تهیه دستورالعمل و تعیین ضوابط برای ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی، از اهداف بازنگری آئین نامه مذکور بوده است.