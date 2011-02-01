تردید آمریکا و تقلای رژیم صهیونیستی برای حفظ مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیان اینکه چرا آمریکا تا کنون به صراحت موضع خود را در مورد تحولات مصر اعلام نکرده دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اول آنکه اینکه آمریکا هنوز موضع مشخص و روشنی درباره تحولات مصر اتخاذ نکرده از آن جهت است که واشنگتن استراتژی مشخصی برای مصر در شرایط فعلی ندارد و اینکه چرا رژیم صهیونیستی به صراحت خواستار باقی ماندن مبارک در راس حکومت مصر است را از آن رو می دانند که قاهره یا به عبارتی دیگر مبارک همپیمان استراتژیک تل آویو است و از دست دادن او امنیت رژیم اسرائیل را به چالش می کشد.

دیدگاه دیگر آنکه موضع آمریکا و رژیم صهیونیستی تفاوتی با هم ندارد و فقط در بیان آنها اندکی تفاوت وجود دارد. کارشناسان تاکید می کنند اینکه آمریکا تا کنون به صراحت حمایت خود را از اعتراضات مردم مصر اعلام نکرده نشان می دهد واشنگتن نیز خواهان حفظ مبارک است.

به رغم کشته شدن تعدادی از مردم معترض مصر در تحولات این کشور، اوضاع در این کشور هنوز به خشونت کشیده نشده و اگر به ارتش این کشور دستور برخورد با مردم معترض داده شود آنگاه وضعیت مصر به چه صورتی درخواهد آمد؟ آیا مردم این کشور همچنان در خیابانها باقی مانده و فریاد "ارحل مبارک" را سر می دهند؟ یا آنکه اوضاع مصر رفته رفته بر طبق میل تل آویو آرام می شود؟

اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اینکه آمریکا تا کنون موضع مشخصی در قبال مصر اتخاذ نکرده حکایت از این نکته دارد که واشنگتن قصد سوار شدن بر موج ایجاد شده در مصر را دارد تا با بهره جستن از شرایط موجود اندک اندک مهره های خود را رو کند و در زمان مناسب از آنها استفاده کند که می توان گفت وارد صحنه شدن "محمد البرادعی" نیز در همین راستا انجام شده است.

تغییر یا تعویض؛ آینده مصر چه می شود؟

حوادث مصر به گونه ای پیش می رود که این کشور در روزهای آینده آبستن تحولات جدیدی خواهد بود و به احتمال زیاد اینکه حکومت فعلی مصر همچنان پا برجا می ماند، با اندکی تغییر و آمدن شخصی دیگر به جای مبارک به حیات ادامه می دهد و یا آنکه حکومت دیگری جایگزین حکومت فعلی می شود در روزهای آتی و بسته به نوع عملکرد مردم مصر مشخص می شود.

به رغم کشته شدن تعدادی از مردم معترض مصر در تحولات این کشور، اوضاع در این کشور هنوز به خشونت کشیده نشده و اگر به ارتش این کشور دستور برخورد با مردم معترض داده شود آنگاه وضعیت مصر به چه صورتی درخواهد آمد؟ آیا مردم این کشور همچنان در خیابانها باقی مانده و فریاد "ارحل مبارک" را سر می دهند؟ یا آنکه اوضاع مصر رفته رفته بر طبق میل تل آویو آرام می شود؟

در این میان ممکن است "عمر سلیمان" رئیس ادستگاه اطلاعات مصر که از سوی مبارک به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده با صرف هزینه های بالا اقدام به خرید رای و نظر رسانه های این کشور کرده، به ارتش فرمان برخورد با مردم را داده و از متحدان قاهره نیز بخواهد که آنها نیز با خواست مردم مصر مخالفت کنند تا از این راه به اعتراض های موجود در این کشور خاتمه دهد.

به اعتقاد کارشناسان، از آنجا که سلیمان در مقایسه با مبارک فرد باهوش تر و سیاستمدارتری است و ارتباطات گسترده ای نیز در مصر و با سایر کشورها دارد می تواند با چاشنی خشونت اوضاع مصر را بر اساس میل خود به پیش ببرد اما نکته آنجاست که جایگاه او هیچگاه به اندازه جایگاه مبارک در مصر محکم نخواهد بود و از همین رو تل آویو همچنان ترجیح می دهد که مبارک در قدرت باقی بماند.

دلایل تمایل تل آویو به باقی ماندن مبارک در حکومت

مبارک بزرگترین همپیمان رژیم اسرائیل در خاورمیانه محسوب می شود و از آنجا که این رژیم جعلی با مصر هم مرز است، تل آویو همواره از جانب مرزهای مصر احساس امنیت می کند و از دست رفتن این اطمینان هزینه های سنگینی برای صهیونیست ها خواهد داشت.

علاوه بر آن، مصر همواره به عنوان نقطه اتکای تل آویو در مورد مسئله فلسطین محسوب می شد و شخص حسنی مبارک نقش بسزایی در این فرایند داشته است. از همین رو است که اسرائیل به شدت به دنبال حفظ مبارک در مصر است و با دادن این احتمال که در صورت کنار رفتن دیکتاتور و حتی در صورت حضور عمر سلیمان در قدرت، وی به اندازه مبارک قوی نخواهد بود و مردم مصر همانند مردم تونس خواهان خروج تمامی بقایای مبارک از این کشور می شوند احتمال می دهد که جریانهایی همچون اخوان المسلمین در مصر قدرت بگیرند و با توجه به روابط این گروه با حماس و دیگر گروه های مقاومت اسلامی، چالشهای جدیدی برای صهیونیستها در خاورمیانه پیش می آید.

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عبدالحمید بیاتی