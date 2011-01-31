مراکز عرضه دام در خراسان جنوبی باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم افشاری ظهر دوشنبه در دوازدهمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، بر جابجایی میدان فروش دام در شهر بیرجند تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا باید میدانی مجزا و خارج از شهر برای عرضه دام در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به مکانهای پیشنهادی برای جابجایی میدان عرضه دام، تصریح کرد: در این راستا زمینی نزدیک کشتارگاه برای عرضه دام واگذار شده است.

افشاری اضافه کرد: مقرر شده میدان عرضه دامی که هم اکنون فعال است تا راه اندازی میدان کشتارگاه همچنان در مکان فعلی دایر باشد.

وی به راه اندازی کشتارگاه صنعتی در بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع با راه اندازی این کشتارگاه و محل جدید عرضه دام مشکل برطرف خواهد شد.

افشاری تاکید کرد: زمین کنار کشتارگاه در زمانی دو ماهه برای نگهداری دام آماده واگذاری شود و به محض آماده شدن در کمترین زمان ممکن دامداری های سطح شهر جمع آوری شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: علاوه بر این در حالی که کشتارگاه تحویل بخش خصوصی شده، لازم است ساماندهی خوبی در بحث دام، کشتار و عرضه دام و مسائل بهداشتی انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد دامداری هایی در برخی از نقاط شهر، گفت: در بحث برخورد با این موارد باید شهرداری و دانشگاه علوم پرشکی جدی تر برخورد کنند.

محمد رضایی افزود: تاکنون دامداری های غیر مجازی که به مراجع قانونی معرفی شده اند، دو میلیون ریال جریمه می شدند، که به نظر می رسد این مبلغ برای جلوگیری از استقرار این دامداریها کافی و بازدارنده نیست، که در این راستا تجدید نظر مراجع قانونی لازم است.