نباید بازی خوب تیم هندبال شهرداری را با غرض ورزی نادیده گرفت

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای فصل بازی با مس کرمان یکی از بازیهای خوب تیم شهرداری بود و مربی تیم مس نباید حقانیت های تیم شهرداری را نادیده بگیرد.

وی با اشاره به حاشیه سازیهای صورت گرفته در خصوص نتیجه این بازی تصریح کرد: تنها پاسخی که باید به مربی مس داد ارجاع به حرف خودشان درسال گذشته است که گفته بودند نباید کمبودهای تیم شهرداری را به مسائل داوری و مالی نسبت داد ، امروز هم همین حرف را به خود ایشان می زنیم.

وی گفت: اگر مربی مس اعتقاد دارد داور به نفع شهرداری بود شاید راست می گوید داوران همیشه به نفع ماهستند و خودمان خبر نداریم.

وی گفت: تیم شهرداری یکی از بازیهای خوبش را در این بازی انجام داد و اگر بازی داربی نبود بدون خود خواهی می گویم که باید با ده اختلاف امتیاز این تیم را می بردیم.

اخگر افزود: تیم شهرداری و بازیکنانش حقانیت های سال گجذشته خود را نشان دادند در برابر تیم مس که با بودجه خوب وبا روندباشگاه داری کار می کند تیم شهرداری تیمی است که تازه از انحلال دور شده و با سختی فراوان دور هم جمع شده اند.

این مربی ادامه داد: از تیم مس شناخت کافی داشتیم نوع گل زدن به علیمرادی و نحوه کنترل بازی ظهرابی را از قبل به بازیکنان آموزش داده بودیم با توجه به اینکه اکثریت بازیکنان مس از شاگردان خودم بودند با شیوه کارشان آشنا بودیم و این به ما کمک کرد.

وی درباره بازیکن خارجی شهرداری که هنوز در بازیها حاضر نشده گفت: ولادمیر بازیکن صربستانی تیم هنوز منتظر ITCکارت خودش هست و الا از وی در بازیها استفاده می کردیم.وی از حضور حمید صادقی در کنار تیم شهرداری تشکر کرد و گفت: وی بازیکن بسیار خوبی بود که با اتمام دوره بازیکنی اش تصمیم گرفتیم از وی در کنار تیم استفاده کنیم که خوشبختانه یکی از مربیانی است که می تواند تا حد زیادی به تیمش کمک کند.

وی درباره بدهی های تیم شهرداری نیز گفت: عده ای بازیکن که با خود شهردار توافق کرده و بخشی از بدهی شان را بخشیدند با آنها کاری نداریم تنها عده ای هستند که حدود سه نفر هستند در تیم شهرداری که هنوز با آنها از سالهای قبل تسویه حساب نشده که سعی می کنیم در مقاطه مختلف فصل این تسویه حساب انجام شود تا تمام طلب بازیکنان از تیم شهرداری تسویه شود.



