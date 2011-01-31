بازسازی قوانین قضای اسلامی از برکات انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که روز دوشنبه برای ادای احترام به مقام شامخ بنیان‌گذار کبیر انقلاب در حرم امام خمینی (ره) حضور یافته بود در جمع خبرنگاران گفت: برخورد واجب می‌دانیم که برای عرض ادب به این مکان بیاییم. کاری که امام خمینی انجام داد راه جدیدی در دنیای جهل قرن بیستم ایجاد و اسلام را به عنوان راهی نو معرفی کرد.

وی با بیان اینکه همیشه باید این چراغ فروزان را روشن نگه داشت تصریح کرد: باید سپاسگذار این مردم که حامی این انقلاب بوده و هستند باشیم.

آملی لاریجانی افزود: بازسازی قوانین قضای اسلامی یکی از برکات انقلاب اسلامی بود این در حالی است که بخشی از قوانین قبل از انقلاب براساس برهان و قوانین غربی نوشته شده بود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اما با بحثی که در حوزه‌های علمیه آغاز شد و با فرمایش امام خمینی و پیگیری شهید بهشتی راه جدید پیش روی ما باز شد.

وی تصریح کرد: امام (ره) بر اهمیت امر قضا بسیار تاکید داشتند و نگاه ایشان به دستگاه قضایی، نگاه وسیعی بوده است.

آملی لاریجانی تاکید کرد: هرچند نمی‌توان گفت امروز تمام خواسته‌های حضرت امام (ره) در ارتباط با دستگاه قضائی نتیجه داده است اما این دستگاه راه خود را طی کرده و امیدواریم با استفاده از انفاس امام راهی را که ایشان به ما نشان داده‌اند ادامه دهیم.