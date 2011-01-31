اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرحله هشتم شانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانکاوی مالزی با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد تهران و پتروشیمی تبریز در مجموع تیمی به پایان رسید.

در این مرحله که قبل از ظهر امروز و به مسافت 156.5 کیلومتر و در مسیر کوآلاپیلا - جاسین برگزار شد، 'روبروت فارستر' آلمانی از تیم UHC با زمان سه ساعت و 23 دقیقه 32 ثانیه زود از دیگر دوچرخه سواران از خط پایان عبور کرد.

'آندری شولز' آلمانی از تیم CCC و 'دنه روگرز' نیوزلندی از تیم GKT به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مجموع انفرادی هشت مرحله، 'جوناتا مون سالوه' ونزوئلایی از تیم AND با زمان 25 ساعت و سه دقیقه و 12 ثانیه در صدر است و 'لیباردو نینو کلمبیایی از تیم 'له توآ' با دو ثانیه و 'امانوئل سلا' ایتالیایی از تیم AND با 21 ثانیه اختلاف در رده های بعدی هستند.

در مجموع تیمی نیز تیم دانشگاه آزاد با زمان 75 ساعت و 13 دقیقه و 57 ثانیه اول است و تیم های پتروشیمی با چهار و 'چی پوتله دولوپمنت' با 34 ثانیه در رده های بعدی قرار دارند.

تیم سورن تبریز نیز در بین 23 تیم حاضر در این دوره از تور در رده چهاردهم قرار دارد.

مرحله نهم و ماقبل پایانی این دوره از تور فردا و به مسافت 151.7 کیلومتر در مسیر 'ملاکا - نیلای' برگزار می شود.

امور مالیاتی قهرمان رقابتهای طناب کشی مردان کارکنان دولت آذربایجان شرقی شد

رقابتهای طناب کشی قهرمانی مردان کارکنان دولت آذربایجان شرقی در حالی پایان یافت که تیم امور مالیاتی موفق به کسب مقام قهرمانی این دور از رقابت ها شد.

برترین های رقابتهای طناب کشی قهرمانی مردان کارکنان دولت آذربایجان شرقی در نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی معرفی شدند و تیم امور مالیاتی با غلبه بر پتروشیمی تبریز به مقام قهرمانی دست یافت.

در پایان رقابتها تیم امور مالیاتی با پنج امتیاز، پتروشیمی تبریز با پنج امتیاز و برق منطقه ای با پنج امتیاز و به جهت بازی رودر رو تیمهای اول تا سوم شناخته شدند.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

این رقابتها در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی در رشته های تنیس روی میز، طناب کشی، امادگی جسمانی، شطرنج و والیبال در رده آقایان و در رشته های شطرنج، طناب کشی، تنیس روی میز، والیبال و آمادگی جسمانی در رده بانوان برگزار می شود.

برترین های رقابتهای آمادگی جسمانی بانوان آذربایجان شرقی معرفی شدند

برترین های رقابتهای آمادگی جسمانی بانوان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی معرفی شدند.

رقابتهای آمادگی جسمانی بانوان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی در چهار رده سنی با حضور نمایندگان 10 دستگاه دولتی برگزار شد و بیشترین مدالها به علوم پزشکی رسید.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان آغاز شده و در روز نخست رقابتهای نتایج آمادگی جسمانی در بخش بانوان به شرح زیر بدست آمد :

در رده سنی 30 سال و کمتر: ناهید سلوکی از امور مالیاتی مدال طلا، زیبا ساریخانی از امور اقتصادی و دارایی مدال نقره و فرزانه عجول آبادی از علوم پزشکی مدال برنز

رده سنی 31 تا 35 سال: لیلا ضیاء لامع از علوم پزشکی مدال طلا ، مریم محسنی از کار و امور اجتماعی مدال نقره و و سعیده فرخی از امور مالیاتی مدال برنز

رده سنی 36 تا 40 سال : رباب امین دانشگاه تربیت معلم آذربایجان مدال طلا ، لیلا شکوری از کار و امور اجتماعی مدال نقره و فرانک خادم تبریزی از تربیت بدنی مدال برنز

رده سنی 46 تا 50 سال : ذکیه پیری از علوم پزشکی مدال طلا ، پروانه صنائی از علوم پزشکی مدال نقره و مهین ایمانی از امور مالیاتی مدال برنز

این رقابتها در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی در رشته های تنیس روی میز ، طناب کشی ، امادگی جسمانی، شطرنج و والیبال در رده آقایان و در رشته های شطرنج ، طناب کشی، تنیس روی میز، والیبال و آمادگی جسمانی در رده بانوان برگزار می شود.

کسب مقام قرمانی آذربایجان شرقی در رقابتهای تخته 3 متر قهرمانی شیرجه کشور

رقابتهای شیرجه قهرمانی شش گروه سنی کشور جام فجر در تهران در تخته سه متر در حال برگزاری است و تیم شیرجه آذربایجان شرقی با اقتدار قهرمان رقابتهای تخته سه متر کشور شد و این در حالیست که رقابتهای رده سنی 16 تا 18 سال پایان نیافته است.

این دوره از رقابتها که در استخر آزادی تهران در حال برگزاری است پیش از این تیم آذربایجان شرقی در تخته یک متر در تمامی پنج رده سنی به مدال طلا دست یافت و به هیچ تیمی اجاره رسیدن به مدال طلا را نداد.

در ماده تخته فنر سه متر نیز ابتدا گروه سنی 9 و زیر 9 سال با یکدیگر رقابت کردند که آرش محمدیان از آذربایجان شرقی با 120.5 مقام نخست را کسب کرد، رضا پرستار از آذربایجان شرقی با 108 امتیاز دوم شد و محمدمهدی مهرآیین از فارس بر سکوی سوم ایستاد.

در همین ماده و در گروه سنی 10و 11 سال امیرحسین رحیمیان از آذربایجان شرقی با 174.03 امتیاز، محمد آقاپور از آذربایجان شرقی با 124 امتیاز و محمدامین مهرآیین از فارس با 112 امتیاز به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در گروه سنی 12 و 13 سال حسام صمدی از آذربایجان شرقی با 304 امتیاز، مهیار داوودی از قزوین با 228 امتیاز و یزدان عاروان از استان مرکزی با 210 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در آخرین مسابقه این ماده یعنی گروه سنی 14 و 15 سال، مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با 345 امتیاز رتبه نخست را کسب کرد، امیرحسین مدبری از استان مرکزی با 299 امتیاز دوم شد و سینا انگوتی از تهران با کسب 282 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

گروه سنی 16 تا 18 سال نیز شنبه در ماده تخته فنر سه متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم شیرجه آذربایجان شرقی با کاروان 25 نفره شمل 12 ورزشکار اصلی، هفت ورزشکار ذخیزه و پنج مربی ، سرپرست و داور راهی این رقابتها شده است.