26 بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید 26 بازیکن برای دیدار تدارکاتی روز 20 بهمن ماه مقابل قطر به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.

اسامی نفرات دعوت شده به این شرح است :

حامد لک (صبا قم) ، محمد صالح خلیل آزاد (راه آهن)، محمد رشید مظاهری و امیر شرفی (استقلال اهواز)، شجاع خلیل زاده و رسول کر(مس کرمان)، رضا طلبه و علی مرزبان (فولاد نطنز)، امین حاج محمد و سیامک کوروشی(نفت تهران) ، میلاد نصرتی ( داماش دورود)، احسان حاج صفی ، اکبر ایمانی (سپاهان اصفهان) ، مهرداد جماعتی ، آرش افشین ، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان) ، حمید رضا علی عسگری (پرسپولیس)، فریبرز گرامی ( استیل آذین) ، کمال کامیابی نیا (راه آهن) ، محمدرضا زینال خیری (شهرداری تبریز)، حسین ابراهیمی (ملوان بندر انزلی)، محسن مسلمان (ملوان بندر انزلی)، ایمان موسوی (مقاومت سپاسی) ، کریم انصاری فر(سایپا البرز)، سید رضا امیری (نیروی زمینی) و جلال الدین علی محمدی (فولاد نطنز).

تمرینات تیم فوتبال امید طی روزهای 13 و 14 بهمن ماه در محل آکادمی فوتبال پیگیری خواهد شد. مرحله سوم تمرینات تیم امید طی روزهای 17 ، 18 و 19 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال امید نخستین دیدار خود را درمرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز4 اسفند ماه مقابل تیم امید قرقیزستان در تهران برگزارخواهد کرد. دیدار برگشت این دو تیم روز 18 اسفند در بیشکک قزاقستان برگزار خواهد شد.