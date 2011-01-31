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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

شهریاری اعلام کرد:

اختصاص 10 درصد وجوه برگشتی یارانه ها به بخش سلامت

اختصاص 10 درصد وجوه برگشتی یارانه ها به بخش سلامت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد: مصوب شده که 10 درصد از وجوه برگشتی از محل یارانه ‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز دوشنبه در همایش سراسری پرستاران در سالن همایشهای رازی افزود: دولت و مجلس توجه خوبی به پرستاران و فرهنگیان دارند و مصوبات قابل قبولی را برای این دو گروه داشته‌اند و رئیس جمهور و وزیر قول داده‌اند که این مصوبات عملیاتی شود.

وی با اشاره به استخدام 23 هزار پرستار، گفت: قانون ارتقای بهره‌وری پرستاران با این استخدام تحقق خواهد یافت.

شهریاری با تاکید بر اینکه در بودجه سال 90 مصوبات خوبی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مصوب شده که 10درصد وجوه برگشتی یارانه ‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه اختصاص این مبلغ بستگی به عملکرد دولت دارد، افزود: اگر میزان برگشتی یارانه‌ ها 40 هزار میلیارد تومان باشد باید 4 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت علاوه بر بودجه سالانه این وزارتخانه اختصاص یابد.

شهریاری، قانون تک شغلی بودن پزشکان در بخش خصوصی و دولتی را نوعی خودزنی دانست و گفت: پزشکان در برنامه پنجم باید موظف شوند که یا در بخش دولتی یا در بخش خصوصی کار کنند و نوعی پاسکاری بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی از بین‌ می‌رود. لذا قوانین کمیسیون بهداشت مجلس همه‌اش به نفع پزشکان نیست.

کد مطلب 1243447

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