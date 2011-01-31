اختصاص 10 درصد وجوه برگشتی یارانه ها به بخش سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز دوشنبه در همایش سراسری پرستاران در سالن همایشهای رازی افزود: دولت و مجلس توجه خوبی به پرستاران و فرهنگیان دارند و مصوبات قابل قبولی را برای این دو گروه داشته‌اند و رئیس جمهور و وزیر قول داده‌اند که این مصوبات عملیاتی شود.

وی با اشاره به استخدام 23 هزار پرستار، گفت: قانون ارتقای بهره‌وری پرستاران با این استخدام تحقق خواهد یافت.

شهریاری با تاکید بر اینکه در بودجه سال 90 مصوبات خوبی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مصوب شده که 10درصد وجوه برگشتی یارانه ‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه اختصاص این مبلغ بستگی به عملکرد دولت دارد، افزود: اگر میزان برگشتی یارانه‌ ها 40 هزار میلیارد تومان باشد باید 4 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت علاوه بر بودجه سالانه این وزارتخانه اختصاص یابد.

شهریاری، قانون تک شغلی بودن پزشکان در بخش خصوصی و دولتی را نوعی خودزنی دانست و گفت: پزشکان در برنامه پنجم باید موظف شوند که یا در بخش دولتی یا در بخش خصوصی کار کنند و نوعی پاسکاری بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی از بین‌ می‌رود. لذا قوانین کمیسیون بهداشت مجلس همه‌اش به نفع پزشکان نیست.