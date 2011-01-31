یارانه بیماران ام اس در مازندران پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات بیماران ام اس مازندران در استانداری افزود: بیماری ام اس باید در ردیف بیماریهای خاص قرار گیرند و بودجه ای همانند بیماران خاص از وزارت درمان و اموزش بزشگی دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد: بیماری ام اس باید در ردیف بیماری های خاص از بودجه ای اختصاصی بهرمند شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به آمارهای بیماران ام اس اشاره کرد و افزود: بیش از 50 هزار بیمار ام اس در کشور وجود دارد که از این تعداد 68 در صد را زنان جامعه تشکیل مید هند و بیش از 18 هزار نفر را افراد بین 18 تا 50 سال تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: امروز بیماران هموفیلی و دیالیزی از دولت یارانه در یافت می کنند ولی بیماران ام اس از این حق برخوردار نیستند.

ابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر کرده بود که بیماران ام اس را در زمره بیماران خاص جای دهد اظهار داشت: متاسفانه با گذشت چهار سال از گذشت این وعده هنوز اقدام عملی برای رفع مشکل این بیماران انجام نشده است.

وی با تاکید بر نگاه ویژه دولت به اشتغال بیماران ام اس خاطر نشان کرد: هزینه درمان این بیماران در ماه از 200 هزار تومان نیز تجاوز می کند که بسیار تاسف آور است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید برنامه عملیاتی ویژه ای برای رفع مشکل این قسم بیماران در استان صورت گیرد اظهار داشت: باید با هماهنگی بانکهای عامل نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به قشر آسیب پذیر ام اس در مازندران اقدام شود.