برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، ذبیح الله خدائیان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس افزود: وسعت این استان و نزدیک بودن آن با مرزهای آبی و قرار داشتن در مسیر ترانزیت موادمخدر از عوامل آسیب پذیری فارس در خصوص مواد مخدر است البته مقوله مبارزه با مواد مخدر پدیده ای است که سراسر کشور به صورت ملی و بین المللی با خود در گیر کرده که در این راستا برخورد با قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیشگیری محور اصلی و گام نخست مبارزه با مواد مخدر است و مبارزه بدون حضور و مشارکت مردم کامل نخواهد بود، اظهار داشت: امروز توزیع و ترویج مواد مخدر از بزرگترین منکرات در جامعه است و اگر زشتی و پلیدی آن نفرت جامعه را از توزیع کنندگان و ترویج دهندگان مواد مخدر در پی داشته باشد گام بزرگی را در امر پیشگیری و مبارزه برداشته ایم.

رئیس کل دادگستری فارس بحث گسترده قاچاق مواد مخدر را اقدام سازماندهی شده دشمنان خواند و تصریح کرد: همه سازمانها و نهادها باید با تبیین برنامه های پیشگیری و تاکید بر تاثیرات منفی سو مصرف مواد مخدر زمینه نهادینه شدن مبارزه همه جانبه مردمی را فراهم کنند.

خدائیان همچنین در ادامه برنامه های عمده مجموعه قضایی در امر مبارزه با مواد مخدر را برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر بدون هیچ اغماضی عنوان کرد و از برنامه های جدید بازپروری با هماهنگی اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبرداد.

در ادامه فرمانده انتظامی استان فارس نیز ضمن ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس از مواد مخدر به عنوان تهدیدی برابر با بمب اتم یاد کرد و افزود: همجواری کشور با کشورهای تولید کننده مواد مخدر لطمات جبران ناپذیری را بر ما وارد کرده و استان فارس نیز به لحاظ مجاورت با استانهای ساحلی مبدل به پل ارتباطی انتقال مواد مخدر از جنوب کشور به مقاصد غرب و مرکز کشور شده است.

سردار علی مویدی میزان کشفیات سالانه استان فارس را بالغ بر 60 تن عنوان کرد و نسبت به تهدید مواد مخدر صنعتی و جایگزینی با مواد مخدر سنتی هشدار داد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: جایگاه استان فارس در مقولات مقابله، پیشگیری و درمان با توجه به برنامه های هدفمند در کشور مناسب است.

در ادامه این نشست معاون قضایی دادگستری فارس ضمن تاکید بر مقدم بودن پیشگیری از ترویج مواد مخدر نسبت به درمان خاطر نشان کرد: باید برنامه جدید بازپروری و جمع آوری معتادان با در نظر گرفتن همه جوانب تدوین شود.

عبدالنبی نجیبی با اشاره به اینکه در خصوص برخورد با خرده فروشان و منقل داران احکام تکمیلی مناسبی صادر شده، تصریح کرد: افزایش ظرفیت نگهداری معتادان و بازپروری معتادان پر خطر باعث کاهش آمار جرائم خرد در استان خواهد شد.