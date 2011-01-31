وضعیت آمریکا هر روز بدتر از قبل می شود / بی اعتمادی مردم به دولت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، "فریتز اشترن" پروفسور تاریخ در نیویورک در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب باراک اوباما در سال 2008 به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یک پیشرفت محسوب می شود اظهار داشت : انتخاب اوباما یک نقطه دگرگونی مهم در آمریکا بود. سخنرانی اخیر وی درباره شرایط ملت خیلی زیرکانه و حیله گرانه بود. اما من کلمه پیشرفت را نمی توانم برای انتخاب او به کار ببرم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: از نظر من سال 1989 بهترین سال سیاسی در تاریخ آمریکا محسوب می شود که انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا اصلا با آن برابری نمی کند. انتخاب اوباما به نوعی رهایی از دوران جرج بوش و دیک چنی بود، اما نگرانی های ما درباره آمریکا نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر هم شد.

وی در ادامه درباره مشکلات آمریکا اظهار داشت : این کشور روز به روز وضعیت بدتری پیدا می کند. بخشهای آماده برای اصلاحات در این کشور به وسیله گروه زیادی از افراد غیر منطقی و جبهه گیریهای آنها به همان شکل سابق باقی مانده است.

اشترن در ادامه گفت : شهروندان آمریکایی اعتماد خود را به سنت، آینده و موسسات دولتی از دست داده اند. دموکراسی به اعتماد در تمام زمینه ها نیاز دارد. ادامه رسواییها و بحران مالی در این کشور تقریبا ایالات متحده را نابود کرده و به خاک سیاه نشانده است.

وی افزود: اعتماد به بخشهای اقتصادی، علمی، تربیتی و کلیساها در آمریکا متزلزل شده است. چنین وضعیتی دموکراسی را به خطر می اندازد و من نمی دانم این روند به کجا منتهی می شود.

این تاریخدان آمریکایی در پاسخ به این پرسش که آیا ترور ناکام نماینده دموکرات کنگره آمریکا می تواند به عنوان یک نقطه دگرگونی در تاریخ این کشور محسوب شود، اظهار داشت : من می ترسم که این واقعه خیلی زود فراموش شود. هنوز هم هیچ اصلاحاتی در زمینه خرید و فروش سلاح در این کشور انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد : صعود و پیشرفتهای اخیر چین وزنه آمریکا را در دنیا تغییر داده است و به روابط ایالات متحده با اروپا آسیب رسانده است چرا که آمریکا با توجه به قدرتمند تر شدن چین توجه خود را از اروپا به سمت آسیا برگردانده است. اروپا بعد از جنگ سرد تقریبا هیچ نقش بزرگی را در دنیا ایفا نکرده است.

این تاریخدان آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : آمریکا باید توجه بین المللی را که سابق از آن برخوردار بود بار دیگر به دست آورد.

