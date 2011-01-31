هوای امروز تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت آلاینده های دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از ده میکرون کاسته شده و بر میزان آلودگی منوکسید کربن، ازن و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون افزوده شده است.

میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری، شهرداری منطقه 10، آزادی، پردیسان و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در سایر نقاط شهر در حد مجاز بوده و کیفیت هوا در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.