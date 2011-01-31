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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

هوای امروز تهران در شرایط سالم است

هوای امروز تهران در شرایط سالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، از میزان غلظت برخی آلاینده های هوا نسبت به روز گذشته کاسته و بر تعدادی افزوده شده با این حال شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت آلاینده های دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از ده میکرون کاسته شده و بر میزان آلودگی منوکسید کربن، ازن و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون افزوده شده است.

میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری، شهرداری منطقه 10، آزادی، پردیسان و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در سایر نقاط شهر در حد مجاز بوده و کیفیت هوا در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.
کد مطلب 1243459

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