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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

آیت الله شاهچراغی:

جوانان باید به سلاح علم مجهز شوند

جوانان باید به سلاح علم مجهز شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان گفت: جوانان در معرض خطر جنگ نرم دشمن هستند و باید خود را به سلاح علم مجهز کنند و علم آموزی یکی از نتایج نزدیک تر شدن به خداست.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کمیته فرهنگیان و دانش آموزی دهه فجر استان سمنان گفت: دشمنان جوانان را مورد هدف خود قرار داده است و به دنبال تضعیف روحیه و اعتقادات جوانان است.

وی افزود: جوانان باید بصیرت خود را افزایش دهند چرا که هدف دشمنان دوری جوانان از نظام و روحانیت است.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آموزش و پرورش در شکل گیری انقلاب نقش مهمی داشته است، گفت: یکی از نقش آفرین ترین دستگاه های اجرایی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پیروزی آن، آموزش و پرورش بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید شاکر و قدردان نعمت بزرگ انقلاب اسلامی باشیم، گفت: وظیفه ما تجلیل از کسانی است که در این پیروزی نقش آفرینی کرده اند.

شاهچراغی با بیان اینکه دانش آموزان و نوجوانان نیز نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشته اند، گفت: جوانان در این ایام به شهادت نائل شده اند و دانش آموزان در آن زمان در شهادت پیشتاز بوده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان دانش آموزان و جوانان را به حضور پرشور و گسترده در برنامه های دهه فجر به خصوص راهپیمایی 22 بهمن فرخواند.

کد مطلب 1243460

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