5 هزار دانش آموز زلزله زده ریگانی در انتظار سرپناه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت بیش 50 روز از زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان، حدود پنج هزار نفر از دانش آموزان این مناطق بدون در اختیار داشتن محل مناسب برای تحصیل در فضای روباز به مدرسه می روند.

این در حالی است که بروز سیل و طوفان طی روزهای گذشته نیز در ریگان ادامه تحصیل این دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.

با وجود درخواست مکرر نماینده مردم شهرستانهای جنوبی در خصوص تخصیص کانکس به این مدارس همچنان دانش آموزان این مدارس در انتظار بسر می برند و این درحالی است که در نرماشیر و فهرج نیز دانش آموزان با همین مشکل مواجه هستند.

حجت الاسلام محمد غضنفرآبادی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به سردی هوا باید هر چه سریعتر در خصوص بازسازی مدارس در ریگان اقدام شود.

وی ادامه داد: تنها در ریگان پنج هزار دانش آموز با مشکل نبود کلاس مقاوم مواجه هستند و این مسئله در فهرج و نرماشیر نیز وجود دارد.

غضنفر آبادی افزود: با توجه به وزش بادهای شدید در منطقه باید در این مدارس کانکس توزیع شود تا در کوتاه مدت مشکل دانش آموزان رفع شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در این باره به خبرنگار مهر اظهارداشت: هلال احمر استان به تمامی روستاهایی که در حیطه روستاهای زلزله زده واقع شده بودند، اقدام به اختصاص چادر کرده است اما در این بین و در سراسر شهرستان ریگان، مدارسی وجود دارند که از استحکام کافی برای برپایی کلاس برخوردار نیستند.

محمودی گفت: تاکنون این مدارس کلاسهای خود را در فضای باز برگزار کرده اند و نیازمند توزیع چادر هستند.

وی یادآور شد: از امروز با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و مسئولان شهرستان ریگان تعداد 100 چادر بین این مدارس توزیع می شود تا این مشکل نیز مرتفع شود.