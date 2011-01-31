484 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی ظهر دوشنبه در نشست خبری به منظور تشریح برنامه های استان در ایام الله دهه فجر افزود: برای اجرای این طرح های تولیدی، خدماتی و صنعتی هفت هزار و 839 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.ژ

وی ادامه داد: این تعداد 329 طرح عمرانی با پنج هزار و 86 میلیارد ریال اعتبار و 65 طرح خدماتی، تولیدی با اعتیار با دو هزار و 495 میلیارد ریال و 90 طرح مدیریت طرح با اختصاص 285 میلیارد ریال اعتبار را شامل می شود.

خط راه آهن مراغه - میاندوآب دهه فجر به بهره برداری می رسد

محمودی افتتاح فاز دوم نیروگاه گازی ارومیه، کارخانه سیمان آذربادگان خوی، آبگیری رسمی از سد آغ چای خوی و سد ارس 2، خط راه آهن مراغه - میاندوآب را از اهم طرح های شاخص استان برشمرد و اظهارداشت: خط راه آهن مراغه - میاندوآب به طول 46.8 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر هزار و 50 میلیارد ریال آماده بهره برداری شده است.

افتتاح 176 طرح های عمرانی در بخش روستایی آذربایجان غربی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از افتتاح 176 طرح عمرانی در بخش روستایی استان همزمان با دهه فجر خبرداد و اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها 524 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

محمودی طرح هایی روستایی استان را نیز دو هزار و 11 واحد مسکونی بهسازی شده روستایی، 102 طرح عمرانی دستگاه های اجرایی استان در حوزه روستایی ، 33 طرح در بخش دهیاری و 10 طرح در بخش جهاد کشاورزی استان اعلام کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ایام الله دهه فجر را فرصت ارزشمندی جهت بیان دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی به مردم دانست و بر برگزاری باشکوه و مردمی جشن های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکید کرد.