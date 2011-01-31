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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

حضور روحانیون در مهدهای کودک بهزیستی زنجان

حضور روحانیون در مهدهای کودک بهزیستی زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: حضور روحانیون در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی استان زنجان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معصومه کاظمی ظهر دوشنبه افزود: طی برنامه ریزیهای انجام شده پس از اجرای طرح تربیت مربی قصه گو در مهدهای کودک روحانیون نیز در کنار کودکان حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: حضور روحانیون در مهدهای کودک موجب انس کودکان با روحانیون و آشنائی آنها با آموزه ها و باورهای عمیق دینی خواهد شد.

کاظمی در ادامه با اشاره به اهمیت شکل گیری باورهای دینی در سنین کودکی  افزود: تلاش می شود آموزه های دینی در قالب قصه، نمایش، کاردستی و نقاشی به کودکان آموزش داده شود.
 
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان  افزود: از ۹ بهمن ماه این طرح از مهدکودک مهرورزان در زنجان آغاز شده و طبق جدول زمانبندی در بین کلیه مهدهای کودک بهزیستی استان زنجان اجرا خواهد شد.
 
کاظمی گفت: در حال حاضر ۱۸۴ مهدکودک در سطح استان زنجان تحت نظارت بهزیستی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۹ مهد به عنوان مهدقرآنی فعال هستند.
 
کد مطلب 1243469

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