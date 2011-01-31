حضور روحانیون در مهدهای کودک بهزیستی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معصومه کاظمی ظهر دوشنبه افزود: طی برنامه ریزیهای انجام شده پس از اجرای طرح تربیت مربی قصه گو در مهدهای کودک روحانیون نیز در کنار کودکان حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: حضور روحانیون در مهدهای کودک موجب انس کودکان با روحانیون و آشنائی آنها با آموزه ها و باورهای عمیق دینی خواهد شد.



کاظمی در ادامه با اشاره به اهمیت شکل گیری باورهای دینی در سنین کودکی افزود: تلاش می شود آموزه های دینی در قالب قصه، نمایش، کاردستی و نقاشی به کودکان آموزش داده شود.



معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان افزود: از ۹ بهمن ماه این طرح از مهدکودک مهرورزان در زنجان آغاز شده و طبق جدول زمانبندی در بین کلیه مهدهای کودک بهزیستی استان زنجان اجرا خواهد شد.



کاظمی گفت: در حال حاضر ۱۸۴ مهدکودک در سطح استان زنجان تحت نظارت بهزیستی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۹ مهد به عنوان مهدقرآنی فعال هستند.

