دانشجویان در روز مهدویت، دانشگاه و انتظار گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دانشجویی در روزهای 23 و 24 بهمن در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران به حضور دانشجویان دانشگاههای مختلف برگزار خواهد شد.
ستاد اجرایی این گردهمایی بزرگ در قم تشکیل شده است و از دانشگاههای مختلف در آن ستاد حضور دارند.
گردهمایی دانشجویان "مهدی یاور" همزمان با نهم ربیع الاول روز مهدویت، دانشگاه و انتظار در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دانشجویی در روزهای 23 و 24 بهمن در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران به حضور دانشجویان دانشگاههای مختلف برگزار خواهد شد.
ستاد اجرایی این گردهمایی بزرگ در قم تشکیل شده است و از دانشگاههای مختلف در آن ستاد حضور دارند.
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