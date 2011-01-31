  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

همزمان با نهم ربیع الاول/

دانشجویان در روز مهدویت، دانشگاه و انتظار گردهم می آیند

دانشجویان در روز مهدویت، دانشگاه و انتظار گردهم می آیند

گردهمایی دانشجویان "مهدی یاور" همزمان با نهم ربیع الاول روز مهدویت، دانشگاه و انتظار در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دانشجویی در روزهای 23 و 24 بهمن در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران به حضور دانشجویان دانشگاههای مختلف برگزار خواهد شد.

ستاد اجرایی این گردهمایی بزرگ در قم تشکیل شده است و از دانشگاههای مختلف در آن ستاد حضور دارند.

کد مطلب 1243470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه