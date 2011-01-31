دانشجویان در روز مهدویت، دانشگاه و انتظار گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دانشجویی در روزهای 23 و 24 بهمن در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران به حضور دانشجویان دانشگاههای مختلف برگزار خواهد شد.

ستاد اجرایی این گردهمایی بزرگ در قم تشکیل شده است و از دانشگاههای مختلف در آن ستاد حضور دارند.