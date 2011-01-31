به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه شماره 39 با اعلام اینکه در روزهای پایانی هفته جاری و آغاز هفته آینده دمای هوای در بیشتر نقاط کشور کاهش می یابد تاکید کرد: این کاهش دما طی روزهای پنجشنبه و جمعه ابتدا در شمال غرب، غرب و سپس در شمال، مرکز، تهران و شمال شرق بین 5 تا 10 درجه کاهش می یابد.

همچنین این کاهش دما در روزهای جمعه و شنبه در شرق، جنوب شرق کشور بین 4 تا 8 درجه پیش بینی می شود. بر این اساس در روز جمعه در نیمه شمالی کشور و در روز شنبه علاوه بر نیمه شمالی در شرق کشور یخ زدگی در سطح معابر عمومی دور از انتظار نیست.

در روز چهارشنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شرق تهران، ایلام، لرستان، خوزستان، کهگیلیویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، شرق فارس، کرمان، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان به سبب بارش برف و باران با رعد و برق به ترتیب در مناطق سردسیر اختلال در تردد خودروها در گذرگاههای کوهستانی و در مناطق گرمسیر آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها پیش بینی می شود.

همچنین در روز پنجشنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شرق تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شرق هرمزگان، جنوب کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان به سبب بارش برف و باران با رعد و برق و به ترتیب در مناطق سردسیر اختلال در تردد خودروها در گذرگاههای کوهستانی و در مناطق گرمسیر آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها پیش بینی می شود.