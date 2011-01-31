19 باند قاچاق و سرقت در رفسنجان منهدم شد

سرهنگ سید محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی چهار ماه گذشته 19 باند قاچاق و سرقت در رفسنجان منهدم شدند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: نیروی انتظامی تمام توجه و تلاش برای افزایش و انس فردی، سازمانی و تعالی بخشی به هویت، معرفت، بایسته را در ساختن جامعه ای امن و آباد می داند.

وی افزود: حلاوت این حقیقت در پاسداری از حریم نظم و امنیت توفیقی است و فضای خدمتگذاری در تجلی روز افزون خدمت صادقانه به مردم به مردم عزیز و بزرگوار و جلب رضایت خداوند منان است و ما در صدد هستیم تا با رصد کردن تمام مولفه های ناهنجاری ها و نامنی جامعه شهری و روستایی بتوانیم ایمنی واحساس امنیت برای مردم را فراهم کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان خاطرنشان کرد: طرحهای متعددی در چهار ماه امسال در رفسنجان با همکاری مراجع قضایی و موسسات امنیتی و همراهی مردم دلیر و بسیجی اجراء نمودیم.

وی گفت: طرح پیشگیری از جرائم سازمان یافته مثل فروشندگان مواد مخدر و پاکسازی مناطق در این شهرستان اجرا شد که لزوم دستگیری تعدادی از معتادان به نام و مشهور و بدنام را جمع آوری نمودیم و بیش از200 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی از جمله حشیش، هروئین، تریاک، کراک، شیشه و شیره کشف شد.

سرهنگ رضایی به طرح جمع آوری سلاح سرد اشاره و افزود: در این زمینه حدود 100 نفر دستگیر که با ارشاد و راهنمایی تحویل خانواده و تعدادی مراجع قضایی معرفی شدند و مقدار قابل توجهی چاقو و وسایل دیگر که در نزاع به کار می رود کشف گردید و در این راستا از خانواده ها می خواهیم توجه لازم به فرزندان خود داشته باشند که در آینده شاهد همراهی فرزندان با افراد بزه نباشیم.

وی همچنین به طرح جمع آوری سلاح گرم اشاره کرد و گفت: نظر به اینکه شاهد بعضی از ناهنجاری ها در نزاع های خانوادگی بودیم طرح جمع آوری سلاح گرم به اجرا گذارده شد و حدود 15 قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی رفسنجان اضافه کرد: انهدام حدود 19 باند که در زمینه های کلاهبرداری، سرقت منزل، مواد مخدر ،سرقت احشام، پسته،سیم برقو خرید اقلام ضایعاتی دستگیر و اقلام کشف شده به همراه متهمین به مرجع قضایی ارسال شدند.

وی همچنین از توقیف 13 دستگاه موتورسیکلت بالای 250 سی سی که در سطح شهر برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کردند خبر داد.