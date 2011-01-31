تبریز و ارومیه میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی جام باشگاههای آسیا باشند

سید شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در اینم راستا سالن شش هزار نفری پورشریفی به عنوان سالن اصلی مسابقات و سالن شهید صمد اقدمی به عنوان سالن دوم مسابقات با تغییرات کلی و جزیی می تواند آماده برگزاری مسابقات شود.
اسبقیان در این گفتگو اضافه کرد: تبریز و آذربایجان شرقی مجددا میزبانی خود را برای برگزاری شایسته رقابتهای والیبال قهرمانی جام باشگاههای اسیا و انتخابی جام جهانی و انتخابی زیر گروه المپیک 2010 لندن اعلام داشته است.
وی ادامه داد: پیشنهاد نخست اداره کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی مسابقات در دو شهر تبریز و ارومیه و یا تبریز و اردبیل باشد و دومین پیشنهاد سالن شش هزار نفری پورشریفی به عنوان سالن اصلی مسابقات و سالن شهید صمد اقدمی به عنوان سالن دوم مسابقات با تغییرات کلی و جزیی آماده برگزاری مسابقات شود.
مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی تصریح کرد: تبریز و اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی مشکلی از بابت تامین هتل ، تغذیه، سالن تمرین و ترابری برای میزبانی رقابتها نداریم و تمامی امکانات در سطح بالا و استاندار وجود دارد و سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز نیز تا زمان آغاز رقابتها و بازدید مسئولان کنفدراسیون اسیا می تواند آماده برای برگزاری رقابتها باشد.
اسبقیان افزود: تنها مشکل تبریز برای این دوره از مسابقات عدم وجود سالن دوم مناسب برای این مسابقات بوده که در این مدت کم و اندک ایجاد و ساخت چنین سالنی وجود ندارد که سالن شهید صمد اقدمی تبریز در جنب سالن شش هزار نفری پورشریفی با تغییرات کلی توانایی برگزاری رقابتها را دارد.
بیش از این سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال و عضو کمیته مسابقات والیبال آسیا و جهان20 دی از امکانات شهر تبریز از جمله هتل ها و سالنها بازدید کرده بود.
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