تبریز و ارومیه میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی جام باشگاههای آسیا باشند

سید شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در اینم راستا سالن شش هزار نفری پورشریفی به عنوان سالن اصلی مسابقات و سالن شهید صمد اقدمی به عنوان سالن دوم مسابقات با تغییرات کلی و جزیی می تواند آماده برگزاری مسابقات شود.

اسبقیان در این گفتگو اضافه کرد: تبریز و آذربایجان شرقی مجددا میزبانی خود را برای برگزاری شایسته رقابتهای والیبال قهرمانی جام باشگاههای اسیا و انتخابی جام جهانی و انتخابی زیر گروه المپیک 2010 لندن اعلام داشته است.

وی ادامه داد: پیشنهاد نخست اداره کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی مسابقات در دو شهر تبریز و ارومیه و یا تبریز و اردبیل باشد و دومین پیشنهاد سالن شش هزار نفری پورشریفی به عنوان سالن اصلی مسابقات و سالن شهید صمد اقدمی به عنوان سالن دوم مسابقات با تغییرات کلی و جزیی آماده برگزاری مسابقات شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی تصریح کرد: تبریز و اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی مشکلی از بابت تامین هتل ، تغذیه، سالن تمرین و ترابری برای میزبانی رقابتها نداریم و تمامی امکانات در سطح بالا و استاندار وجود دارد و سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز نیز تا زمان آغاز رقابتها و بازدید مسئولان کنفدراسیون اسیا می تواند آماده برای برگزاری رقابتها باشد.

اسبقیان افزود: تنها مشکل تبریز برای این دوره از مسابقات عدم وجود سالن دوم مناسب برای این مسابقات بوده که در این مدت کم و اندک ایجاد و ساخت چنین سالنی وجود ندارد که سالن شهید صمد اقدمی تبریز در جنب سالن شش هزار نفری پورشریفی با تغییرات کلی توانایی برگزاری رقابتها را دارد.