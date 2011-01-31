انتظارات از کیفیت نان در استان زنجان هنوز برآورده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه متأسفانه تاکنون نظارت های دقیق بر عملکرد نانوایی ها در استان صورت نگرفته است، افزود: باید یک تیم قوی برای نظارت بر عملکرد نانوایی ها در راستای افزایش کیفیت نان تشکیل شود.

وی با تأکید بر اینکه بحث حمل و نقل، آرد و نان از مقوله های مهم در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند، ادامه داد: نانوایی ها نیز باید توسط صنف و اتحادیه خودشان توجیه شوند تا مردم در این زمینه، رضایت کامل داشته باشند.

سیاح افزود : تعزیرات حکومتی یک منبع رسیدگی است و لذا در این راستا واقعا خوب اطلاع رسانی کرده و توانسته مشکلات مردم را به خوبی رصد کند

وی اظهار داشت : تعزیرات حکومتی پا به پا وارد شده و همکاری و تعامل خوبی که با اصناف و بازرگانی داشته سامان دهی لازم را داشته است . سیاح تاکید کرد: از استانهای دیگربرای اعمال قانون در خصوص قانون صنف عینک سازان کمک بخواهید و ضعف قانون در استان را بر طرف و چارچوب مقررات را رعایت کنید و از کارشناسان فنی در خصوص اپتومیریست استفاده کنید که هدف ما از این کارسلامت جسمی مردم است. معاون امنیتی سیاسی استانداری گفت: دقت و سرعت دستگاههای اجرایی قابل تقدیر است و لذا تعزیرات حکومتی باید دغددغه و مبنای اصلی کار خود را حل مشکلات مردم و رعایت قانون قرار دهد و منافع مردم را الویت کار خود قرار دهد . وی همچنین با اشاره به اینکه بعد از اجرایی شدن قانون هدفمند شدن یارانه ها کاهش مصرف سوخت 20 درصد کاهش داشته و نسبت به سال گذشته 27 درصد در نفت و گاز صرفه جویی بوده که در اینجا از مردم فهیم و مدیریت پالایش تشکر و قدر دانی می شود سیاح در ادامه عملکرد دستگاههای اجرایی (سوخت ، حمل و نقل ، گمرک ، اصناف و رسانه ها و مطبوعات) را که تعامل و عملکرد خوبی در اجرای قانون هدفمند داشتند را بسیار عالی اعلام کرد و گفت : ما مسئولیم که نسبت به حل مشکلات مردم تلاش مضاعف را داشته باشیم .

سیاح با اشاره به اینکه در بحث ترخیص و صدور کالا از گمرک زنجان نیز تحول خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: همین مساله باعث شده است تا سرمایه گذاران از گمرک زنجان رضایت خوبی داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از رسانه ها در راستای اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، خاطر نشان کرد: مبنا و اساس دغدغه مسئولین باید در راستای رفع مشکلات مردم باشد، لذا مدیریت صحیح مصرف از سوی مردم در این مدت نشان دهنده اطلاع رسانی خوب رسانه ها در این زمینه است.

