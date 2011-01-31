به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز و با حضور مدیر کل هماهنگی امور استانهای سازمان تعزیرات حکومتی کشور، رئیس کل دادگستری استان کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان، مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی کردستان معرفی شد.

در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات "حمید رضا کیوانفر" که طی چند سال اخیر به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان فعالیت کرده بود، "منوچهر رستمی" به عنوان مدیر کل جدید معرفی و از امروز فعالیت های خود را در این استان آغاز خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک امانت الهی است و همه ما وظیفه داریم که تا زمانی به عنوان خدمتگزار در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی کار می کنیم از هیچ تلاشی در جهت خدمت به مردم دریغ نکنیم.

علی اکبر گروسی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان در زمان مدیریت "حمیدرضا کیوانفر" ضمن هماهنگی لازم با دستگاه قضایی در استان، وظایف ذاتی و کاری خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده است که این مهم باعث رضایت مردم از عملکرد این دستگاه در کردستان شده است.

وی افزود: با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها، رسالت اداره کل تعزیرات حکومتی بسیار مهم بود که خوشبختانه با توجه به ایجاد هماهنگی بین این اداره کل و سازمان بازرگانی کنترل بازار به بهترین شکل ممکن اجرایی شد و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

تغییر مدیریت ها در سال جاری در استان کردستان و بعد از انتصاب استاندار جدید از ابتدای مرداد ماه آغاز شد و علاوه بر مدیران دستگاه های اداری و خدماتی، مدیران و مسئولان سازمان های وابسته به قوه قضائیه در استان نیز در لیست این تغییرات جای گرفته اند.