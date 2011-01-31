شاخص کل بورس 119 واحد افزایش افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سهامداران امروز در 19هزار و 16 بار معامله 221 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 634 میلیارد و 485 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزاران بازار سرمایه در سومین روزکاری هفته جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 5693 میلیارد ریالی به 992 هزار و 546 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 0.57 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 119 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 20 هزار و 997 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 10.7 واحدی به عدد 1253 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 26 هزار و 452 واحد رسید که نسبت به روز ‌یکشنبه 10 بهمن‌ماه امسال 172 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 17 هزار و 448 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 130 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با نزول 88 پله‌ای مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 570 واحد توقف کرد.

همچنین شاخص صنعت با رشد 109 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 10 بهمن‌ماه در عدد 15 هزار و 936 واحد متوقف شد.